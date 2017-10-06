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6 октября, источник: ТАСС

Дуайер: Поездка на метро на игру с «Динамо» не выбила минских хоккеистов из колеи

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сложная дорога на матч с московским «Динамо» не смогла выбить из колеи хоккеистов минского «Динамо». Такое мнение журналистам высказал главный тренер белорусского клуба Горди Дуайер.

Источник: РИА "Новости"

Минское «Динамо» одержало победу в Москве над одноименным клубом со счетом 2:1. Хоккеисты минчан из-за пробок, чтобы не опоздать на матч, вынуждены были добираться до «ВТБ Ледового дворца» на метро.

«Наши проблемы начались по дороге на арену — мы хотели приехать вовремя, поэтому нам пришлось бросить автобус, решили воспользоваться метро. Но нас это не выбило из колеи — мы знали, что соперник был настроен на эту игру, так как ему нужна была победа, — сказал Дуайер. — Первый период мы провели отлично, во втором немного подсели на удаления, но благодаря игре в меньшинстве сумели отодвинуть опасность от своих ворот».

«После второго периода разобрали игру на детали, смогли вернуться к своей структуре игры и показать командный хоккей. Особо выделю тройку Волков — Китаров — Павлович, потому что они сделали больше всех для победы», — добавил тренер.

По словам Дуайера, в «Динамо» со дня на день ожидают возвращения канадского нападающего Джастина Фонтейна. «На тренировке шайба попала ему в лицо. К счастью, удалось избежать тяжелых последствий, но это повреждение, поэтому ему надо восстановиться. У нас есть время перед следующей домашней серией, поэтому я надеюсь, что он там сыграет», — отметил тренер.

Минчане следующий матч 9 октября проведут дома с «Салаватом Юлаевым».

ХК Динамо 1:2
(0:0, 1:1, 0:1)
Динамо Мн
6.10.2017, 19:30 Зрители: 4205 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Горди Дуайер
Вратари
Александр Еременко 58:07 Юнас Энрот
1-й период
01:07 Сакари Салминен
Куинтон Хауден 06:18
Владимир Денисов 08:22
Куинтон Хауден 12:12
2-й период
6157 21:18
22:12 Даниил Тарасов
Александр Матерухин 22:56
23:38 Дастин Бойд (С. Салминен, Ю. Хиетанен)
26:44 Юусо Хиетанен
Куинтон Хауден 26:50
28:11 Егор I Зайцев
Евгений Ковыршин (М-А. Граньяни, Анд. Степанов) 28:50
29:23 Михаил Варнаков
Шарль Лингле 31:02
Александр Матерухин 35:31
36:20
3-й период
Куинтон Хауден 48:13
Артем Волков (А. Павлович) 54:01
Марк-Андре Граньяни 59:54
Статистика
12 Штрафное время 20
9 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Марк Виганд (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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