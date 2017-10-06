Дуайер: Поездка на метро на игру с «Динамо» не выбила минских хоккеистов из колеи

Источник: РИА "Новости"

Минское «Динамо» одержало победу в Москве над одноименным клубом со счетом 2:1. Хоккеисты минчан из-за пробок, чтобы не опоздать на матч, вынуждены были добираться до «ВТБ Ледового дворца» на метро.

«Наши проблемы начались по дороге на арену — мы хотели приехать вовремя, поэтому нам пришлось бросить автобус, решили воспользоваться метро. Но нас это не выбило из колеи — мы знали, что соперник был настроен на эту игру, так как ему нужна была победа, — сказал Дуайер. — Первый период мы провели отлично, во втором немного подсели на удаления, но благодаря игре в меньшинстве сумели отодвинуть опасность от своих ворот».

«После второго периода разобрали игру на детали, смогли вернуться к своей структуре игры и показать командный хоккей. Особо выделю тройку Волков — Китаров — Павлович, потому что они сделали больше всех для победы», — добавил тренер.

По словам Дуайера, в «Динамо» со дня на день ожидают возвращения канадского нападающего Джастина Фонтейна. «На тренировке шайба попала ему в лицо. К счастью, удалось избежать тяжелых последствий, но это повреждение, поэтому ему надо восстановиться. У нас есть время перед следующей домашней серией, поэтому я надеюсь, что он там сыграет», — отметил тренер.