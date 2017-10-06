Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Секс сокращает жизнь
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьеров
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
6.10
Сочи3
Барыс1
Хоккей. КХЛ
6.10
ХК Динамо1
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
6.10
СКА3
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
6.10
НефтехимикОТ4
Югра5
Хоккей. КХЛ
6.10
Салават Юлаев1
Авангард3
Хоккей. КХЛ
6.10
Амур2
Трактор3
Хоккей. КХЛ
6.10
Адмирал0
Лада2
Хоккей. КХЛ
6.10
КуньлуньБ2
Металлург Мг3
Все события
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
81-летняя звезда «Девчат» показала Сети фигуру в купальнике – СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Власти облегчат сделки с загородными домами
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
6 октября, источник: Спорт-Экспресс

«Сибирь» не сдюжила. СКА побил рекорд «Авангарда»

Петербуржские армейцы добыли непростую победу над новосибирцами (3:2) и продлили победную серию до девятнадцати матчей.

НАШЕСТВИЕ СИБИРЯКОВ

Кажется, по поводу рекордной победной серии СКА переживали только журналисты. По крайней мере, хоккеисты и тренеры на все подобные вопросы делают лица, как у профессиональных игроков в покер и отвечают, что для них важны все матчи.

Болельщики могут эмоций не скрывать, но и их, похоже, перспектива девятнадцатой победы подряд с ума не сводила. Просто народ в Ледовом соскучился по любимой команде и перед матчем развлекался как мог. На носу всемирный женский хоккейный уик-энд — по этому случаю в холле разместили стенд о петербургском «Динамо». Симпатичные девушки-хоккеистки агитировали всех почаще ходить на матчи ЖХЛ, но главными действующими лицами предматчевой суеты стали вовсе не они, а болельщики «Сибири». Людей в свитерах со снежинкой можно было встретить почти у каждого сектора и все они пользовались громадной популярностью у местной публики. К одной из сибирских компаний выстроилась целая очередь за совместной фотографией.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом на гостевом секторе были замечены не только новосибирцы, но и… омичи. Считается, что «Авангард» и «Сибирь» — принципиальные соперники, но вечером в пятницу они болели вместе.

ИЗВИНЕНИЯ ОТ ГУСЕВА

Большую часть первого периода СКА осаждал ворота Красикова, заменившего основного вратаря Александра Салака, в два раза перебросал гостей, дважды поиграл в большинстве, но забить по правилам так и не сумел. Перед самым перерывом Плотников все-таки запихал шайбу за ленточку, но Зубов попросил судей посмотреть видео и не прогадал — арбитры разглядели помеху вратарю в площади ворот.

Самым показательным моментом первой двадцатиминутки стала пантомима Гусева — нападающий выбросил шайбу на трибуну и поехал извиняться перед болельщиками. В атаке у СКА получалось мало.

По статистике армейцы реализуют примерно каждое третье большинство. В матче против «Сибири» усредненные цифры подтвердились на практике — голевым стало именно третье удаление гостей. Пока все ждали мощного щелчка от Херсли, швед с помощью Гусева вывел Плотникова на убойную позицию. В этот раз все получилось по правилам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после гола на лед почему-то вылетела кепка. То ли кто-то решил запоздало отметить Гусева и Ковальчука, то ли персональные фанаты Плотникова считают его один гол за три.

УДВОЕНИЕ МАЛЬЦЕВА

Через пару минут Хафизуллин удвоил счет, но на трибунах порадовались не только точному броску защитника, но и передаче молодого Мальцева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Долгое время единственным собственным воспитанником в СКА был Александр Барабанов, но в этом сезоне компанию ему составил Михаил Мальцев. Любопытно, что два игрока знакомы с детства — оба занимались в школе «СКА-Петергоф», а Мальцев еще и выступал за один возраст и младшим братом Барабанова. По словам самого центрфорварда он даже ходил на дни рождения к нынешнему партнеру по команде.

Мальцев поучаствовал в разгроме «Югры» голевым пасом, а в матче против «Сибири» набрал второе очко в КХЛ.

НОВЫЙ РЕКОРД

Читайте также
Дацюк: Все команды хотят остановить победную серию СКА, но рекорд продолжается

В тот самый момент, когда показалось, что СКА одержит рекордную победу совсем уже без приключений, «Сибирь» вернул в игру несостоявшийся армеец Энлунд. Финн получил серьезную травму в первом же матче за СКА — в Ледовом он за петербургский клуб не играл и не забивал. А вот в составе «Сибири» отличиться удалось.

Кетов быстро восстановил разницу в две шайбы и поссорил Верещагина с Красиковым. Защитник и вратарь долго выясняли, кто из них виноват в пропущенном голе.

В самой концовке Энеруд еще раз заставил СКА понервничать, но уйти в овертайм армейцы «Сибири» все-таки не позволили. Так петербуржцы одержали девятнадцатую победу подряд и превзошли рекордную серию «Авангарда».

Сергей ЯРЕМЕНКО
Из Санкт-Петербурга.

СКА 3:2
(0:0, 2:0, 1:2)
Сибирь
6.10.2017, 19:30 Зрители: 12324 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Павел Зубов
Вратари
Микко Коскинен Алексей Красиков 59:37
1-й период
Андрей Сигарев 14:59
Владимир Первушин 17:55
2-й период
20:57
22:37 Сергей Плотников (П. Херсли, Н. Гусев)
24:22 Динар Хафизуллин (С. Широков, Мих. Мальцев)
30:11 Артем Зуб
32:57 Сергей Плотников
Андрей Сигарев 35:14
Андрей Сигарев 35:14
3-й период
Йонас Энлунд (С. Санников, И. Левицкий) 48:30
51:08 Евгений Кетов (В. Гавриков)
Сергей Коньков 54:44
54:51 Сергей Калинин
10966 (М. Игнатович, С. Санников) 56:53
Владислав Наумов 57:36
59:59 Илья Каблуков
Статистика
8 Штрафное время 22
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
Белорусская федерация футбола намерена подать жалобу на «Зенит»
Восемь российских бойцов вышли в финал чемпионата мира по ММА
Россия - Южная Корея: 10 фактов о противостоянии
Роман Широков покинул комитет профессионального футбола РФС
Виталий Кличко хочет вернуться в бокс и отомстить Энтони Джошуа
«Ливерпуль» намерен возобновить переговоры о покупке Промеса
Новости
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь