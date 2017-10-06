«Сибирь» не сдюжила. СКА побил рекорд «Авангарда»

Кажется, по поводу рекордной победной серии СКА переживали только журналисты. По крайней мере, хоккеисты и тренеры на все подобные вопросы делают лица, как у профессиональных игроков в покер и отвечают, что для них важны все матчи.
Болельщики могут эмоций не скрывать, но и их, похоже, перспектива девятнадцатой победы подряд с ума не сводила. Просто народ в Ледовом соскучился по любимой команде и перед матчем развлекался как мог. На носу всемирный женский хоккейный уик-энд — по этому случаю в холле разместили стенд о петербургском «Динамо». Симпатичные девушки-хоккеистки агитировали всех почаще ходить на матчи ЖХЛ, но главными действующими лицами предматчевой суеты стали вовсе не они, а болельщики «Сибири». Людей в свитерах со снежинкой можно было встретить почти у каждого сектора и все они пользовались громадной популярностью у местной публики. К одной из сибирских компаний выстроилась целая очередь за совместной фотографией.
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При этом на гостевом секторе были замечены не только новосибирцы, но и… омичи. Считается, что «Авангард» и «Сибирь» — принципиальные соперники, но вечером в пятницу они болели вместе.
Большую часть первого периода СКА осаждал ворота Красикова, заменившего основного вратаря Александра Салака, в два раза перебросал гостей, дважды поиграл в большинстве, но забить по правилам так и не сумел. Перед самым перерывом Плотников все-таки запихал шайбу за ленточку, но Зубов попросил судей посмотреть видео и не прогадал — арбитры разглядели помеху вратарю в площади ворот.
Самым показательным моментом первой двадцатиминутки стала пантомима Гусева — нападающий выбросил шайбу на трибуну и поехал извиняться перед болельщиками. В атаке у СКА получалось мало.
По статистике армейцы реализуют примерно каждое третье большинство. В матче против «Сибири» усредненные цифры подтвердились на практике — голевым стало именно третье удаление гостей. Пока все ждали мощного щелчка от Херсли, швед с помощью Гусева вывел Плотникова на убойную позицию. В этот раз все получилось по правилам.
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Сразу после гола на лед почему-то вылетела кепка. То ли кто-то решил запоздало отметить Гусева и Ковальчука, то ли персональные фанаты Плотникова считают его один гол за три.
Через пару минут Хафизуллин удвоил счет, но на трибунах порадовались не только точному броску защитника, но и передаче молодого Мальцева.
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Долгое время единственным собственным воспитанником в СКА был Александр Барабанов, но в этом сезоне компанию ему составил Михаил Мальцев. Любопытно, что два игрока знакомы с детства — оба занимались в школе «СКА-Петергоф», а Мальцев еще и выступал за один возраст и младшим братом Барабанова. По словам самого центрфорварда он даже ходил на дни рождения к нынешнему партнеру по команде.
Мальцев поучаствовал в разгроме «Югры» голевым пасом, а в матче против «Сибири» набрал второе очко в КХЛ.
В тот самый момент, когда показалось, что СКА одержит рекордную победу совсем уже без приключений, «Сибирь» вернул в игру несостоявшийся армеец Энлунд. Финн получил серьезную травму в первом же матче за СКА — в Ледовом он за петербургский клуб не играл и не забивал. А вот в составе «Сибири» отличиться удалось.
Кетов быстро восстановил разницу в две шайбы и поссорил Верещагина с Красиковым. Защитник и вратарь долго выясняли, кто из них виноват в пропущенном голе.
В самой концовке Энеруд еще раз заставил СКА понервничать, но уйти в овертайм армейцы «Сибири» все-таки не позволили. Так петербуржцы одержали девятнадцатую победу подряд и превзошли рекордную серию «Авангарда».
Сергей ЯРЕМЕНКО
Из Санкт-Петербурга.