Дацюк: Все команды хотят остановить победную серию СКА

Источник: РИА "Новости"

«На самом деле, рекорд не остановился, мы ещё можем продолжать играть. Думаю, мы будем продолжать играть. Хотелось бы побольше домашних матчей, потому что при такой поддержке легче играть. По силам ли такой график выдерживать? У всех сейчас такой в связи с Олимпийскими играми, подстраиваемся, выкладываемся на каждую игру.

Плюс или минус играть второй раз с командой, которую мы знаем? Думаю, что все команды настраиваются, все хотят остановить нашу серию. «Сибирь» — хорошая команда, сегодня они это показали. Видел Михаила Пореченкова на трибунах, здорово, что он пришёл и поболел за нас.