Дацюк: Все команды хотят остановить победную серию СКА
Капитан СКА Павел Дацюк прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирью» со счётом 3:2. «Армейцы» выиграли 19-й матч подряд и установили новый рекорд КХЛ.
Капитан СКА Павел Дацюк прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирью» со счётом 3:2. «Армейцы» выиграли 19-й матч подряд и установили новый рекорд КХЛ.
«На самом деле, рекорд не остановился, мы ещё можем продолжать играть. Думаю, мы будем продолжать играть. Хотелось бы побольше домашних матчей, потому что при такой поддержке легче играть. По силам ли такой график выдерживать? У всех сейчас такой в связи с Олимпийскими играми, подстраиваемся, выкладываемся на каждую игру.
Плюс или минус играть второй раз с командой, которую мы знаем? Думаю, что все команды настраиваются, все хотят остановить нашу серию. «Сибирь» — хорошая команда, сегодня они это показали. Видел Михаила Пореченкова на трибунах, здорово, что он пришёл и поболел за нас.
Конечно, то, что несколько ребят из СКА перешли в «Спартак» прибавит принципиальности встрече, все будут играть намного сильнее, жёстче, будут доказывать друг другу, — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
|Олег Знарок
|Павел Зубов
|Микко Коскинен
|Алексей Красиков 59:37
|1-й период
|Андрей Сигарев
|14:59
|Владимир Первушин
|17:55
|2-й период
|20:57
|22:37
|Сергей Плотников (П. Херсли, Н. Гусев)
|24:22
|Динар Хафизуллин (С. Широков, Мих. Мальцев)
|30:11
|Артем Зуб
|32:57
|Сергей Плотников
|Андрей Сигарев
|35:14
|Андрей Сигарев
|35:14
|3-й период
|Йонас Энлунд (С. Санников, И. Левицкий)
|48:30
|51:08
|Евгений Кетов (В. Гавриков)
|Сергей Коньков
|54:44
|54:51
|Сергей Калинин
|10966 (М. Игнатович, С. Санников)
|56:53
|Владислав Наумов
|57:36
|59:59
|Илья Каблуков
|8
|Штрафное время
|22
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)