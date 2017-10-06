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22:45 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» на выезде одержали волевую победу над одноклубниками из Москвы

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали гостевую победу над одноклубниками из Москвы со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это вторая победа минчан над москвичами на текущей неделе. 2 октября на «Минск-Арене» подопечные Горди Дуайера бли сильнее 5:1.

Перед началом игры в московском ВТБ Ледовом дворце минчан ожидало небольшое приключение. Из-за автомобильных пробок в столице России белорусской команде к арене пришлось добираться на метро. Этот факт не испортил настроения гостям. Тренерский штаб минчан предоставил шанс проявить себя форварду Александру Когалеву, который находится на просмотре в «Динамо».

Первый период прошедшей встречи оказался не столь богат на голевые моменты. Команды, которые во время своего предыдущего поединка отличались желанием чаще играть в атаке, на этот раз больше сосредоточились на сохранности собственных ворот.

После перерыва один из лидеров нападения москвичей Дастин Бойд точным броском открыл счет в матче — 1:0. Сравнять цифры на табло минчане смогли, реализовав численное большинство. В этот момент подопечные Горди Дуайера действовали против трех игроков соперника. Взятие ворот случилось после мощного броска Марка-Андре Граньяни, когда нападающий Евгений Ковыршин вовремя сыграл на добивании шайбы — 1:1. Второй период запомнился также и большим количеством удалений, из-за чего обе команды не могли организовать конструктивные атакующие действия, хотя часто играли в неравных составах.

В третьем периоде, на 55-й минуте, нападающий «зубров» Артем Волков благодаря индивидуальным действиям смог переиграть защитников и голкипера москвичей — 2:1. Штурм ворот Юнаса Энрота на последних минутах не увенчался успехом для хозяев площадки.

Минское «Динамо» возвращается из Москвы и начнет подготовку к матчу на своей площадке 11 октября с хоккеистами уфимского «Салавата Юлаева», который имеет серию из трех поражений подряд в КХЛ.

ХК Динамо 1:2
(0:0, 1:1, 0:1)
Динамо Мн
6.10.2017, 19:30 Зрители: 4205 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Горди Дуайер
Вратари
Александр Еременко 58:07 Юнас Энрот
1-й период
01:07 Сакари Салминен
Куинтон Хауден 06:18
Владимир Денисов 08:22
Куинтон Хауден 12:12
2-й период
6157 21:18
22:12 Даниил Тарасов
Александр Матерухин 22:56
23:38 Дастин Бойд (С. Салминен, Ю. Хиетанен)
26:44 Юусо Хиетанен
Куинтон Хауден 26:50
28:11 Егор I Зайцев
Евгений Ковыршин (М-А. Граньяни, Анд. Степанов) 28:50
29:23 Михаил Варнаков
Шарль Лингле 31:02
Александр Матерухин 35:31
36:20
3-й период
Куинтон Хауден 48:13
Артем Волков (А. Павлович) 54:01
Марк-Андре Граньяни 59:54
Статистика
12 Штрафное время 20
9 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Марк Виганд (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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