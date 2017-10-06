Хоккеисты минского «Динамо» на выезде одержали волевую победу над одноклубниками из Москвы

Это вторая победа минчан над москвичами на текущей неделе. 2 октября на «Минск-Арене» подопечные Горди Дуайера бли сильнее 5:1.

Перед началом игры в московском ВТБ Ледовом дворце минчан ожидало небольшое приключение. Из-за автомобильных пробок в столице России белорусской команде к арене пришлось добираться на метро. Этот факт не испортил настроения гостям. Тренерский штаб минчан предоставил шанс проявить себя форварду Александру Когалеву, который находится на просмотре в «Динамо».

Первый период прошедшей встречи оказался не столь богат на голевые моменты. Команды, которые во время своего предыдущего поединка отличались желанием чаще играть в атаке, на этот раз больше сосредоточились на сохранности собственных ворот.

После перерыва один из лидеров нападения москвичей Дастин Бойд точным броском открыл счет в матче — 1:0. Сравнять цифры на табло минчане смогли, реализовав численное большинство. В этот момент подопечные Горди Дуайера действовали против трех игроков соперника. Взятие ворот случилось после мощного броска Марка-Андре Граньяни, когда нападающий Евгений Ковыршин вовремя сыграл на добивании шайбы — 1:1. Второй период запомнился также и большим количеством удалений, из-за чего обе команды не могли организовать конструктивные атакующие действия, хотя часто играли в неравных составах.

В третьем периоде, на 55-й минуте, нападающий «зубров» Артем Волков благодаря индивидуальным действиям смог переиграть защитников и голкипера москвичей — 2:1. Штурм ворот Юнаса Энрота на последних минутах не увенчался успехом для хозяев площадки.