«Барыс» на выезде проиграл «Сочи»
Астанинский «Барыс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астанинский «Барыс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В гостевой игре подопечные Евгения Корешкова встречались в Сочи с одноименным клубом. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.
Сначала ворота «Барыса» защищал Сергей Кудрявцев, которому хозяева забросили три шайбы. Авторами голов стали Михаил Юньков (`9, `33) и Кейси Уэллмэн (`36), причем последний забил при игре в меньшинстве.
После пропущенных голов тренерский штаб астанчан сменил кипера — место в воротах занял Хенрик Карлссон. На 53-й минуте большинство реализовал Мартен
Следующий матч «Барыс» проведет также на выезде — 10-го октября в Омске против «Авангарда».
|Сергей Зубов
|Евгений Корешков
|Константин Барулин
|Сергей Кудрявцев 35:02 (Х. Карлссон 35:02-51:56, Х. Карлссон 52:47-58:00)
|1-й период
|08:37
|Михаил Юньков (Н. Щитов)
|Найджел Доус
|16:20
|19:33
|2-й период
|22:47
|Вадим Хомицкий
|26:44
|Иван Воробьев
|Павел Акользин
|26:44
|27:52
|Эрик О`Делл
|Роман Старченко
|27:52
|32:25
|Михаил Юньков (Э. О`Делл)
|34:01
|Андрей Иванов
|35:02
|Кейси Уэллман (Ш. Коллинс, 9207)
|3-й период
|51:56
|Сергей Шмелев
|Мартен Сан-Пьер (К. Даллмэн, Л. Вей)
|52:47
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)