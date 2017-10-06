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22:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» на выезде проиграл «Сочи»

Астанинский «Барыс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В гостевой игре подопечные Евгения Корешкова встречались в Сочи с одноименным клубом. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Сначала ворота «Барыса» защищал Сергей Кудрявцев, которому хозяева забросили три шайбы. Авторами голов стали Михаил Юньков (`9, `33) и Кейси Уэллмэн (`36), причем последний забил при игре в меньшинстве.

После пропущенных голов тренерский штаб астанчан сменил кипера — место в воротах занял Хенрик Карлссон. На 53-й минуте большинство реализовал Мартен Сен-Пьер, забросивший шайбу престижа с передачи Кевина Даллмэна и Линдена Вея.

Следующий матч «Барыс» проведет также на выезде — 10-го октября в Омске против «Авангарда».

Сочи 3:1
(1:0, 2:0, 0:1)
Барыс
6.10.2017, 19:30 Зрители: 4196 Регулярный чемпионат Ледовая арена "Шайба"
Главные тренеры
Сергей Зубов Евгений Корешков
Вратари
Константин Барулин Сергей Кудрявцев 35:02 (Х. Карлссон 35:02-51:56, Х. Карлссон 52:47-58:00)
1-й период
08:37 Михаил Юньков (Н. Щитов)
Найджел Доус 16:20
19:33
2-й период
22:47 Вадим Хомицкий
26:44 Иван Воробьев
Павел Акользин 26:44
27:52 Эрик О`Делл
Роман Старченко 27:52
32:25 Михаил Юньков (Э. О`Делл)
34:01 Андрей Иванов
35:02 Кейси Уэллман (Ш. Коллинс, 9207)
3-й период
51:56 Сергей Шмелев
Мартен Сан-Пьер (К. Даллмэн, Л. Вей) 52:47
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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