«Барыс» на выезде проиграл «Сочи»

В гостевой игре подопечные Евгения Корешкова встречались в Сочи с одноименным клубом. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Сначала ворота «Барыса» защищал Сергей Кудрявцев, которому хозяева забросили три шайбы. Авторами голов стали Михаил Юньков (`9, `33) и Кейси Уэллмэн (`36), причем последний забил при игре в меньшинстве.

После пропущенных голов тренерский штаб астанчан сменил кипера — место в воротах занял Хенрик Карлссон. На 53-й минуте большинство реализовал Мартен Сен-Пьер, забросивший шайбу престижа с передачи Кевина Даллмэна и Линдена Вея.