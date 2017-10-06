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22:39 (мск), источник: ТАСС

СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности победной серии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА выиграл дома у «Сибири» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (23-я минута), Динар Хафизуллин (25), Евгений Кетов (52). За новосибирцев отличились Йонас Энлунд (49) и Симон Энеруд (57).

СКА выиграл 19-й матч подряд и превзошел достижение «Авангарда» по продолжительности победной серии в КХЛ. Омский клуб в сезоне-2010/11 выиграл 18 матчей кряду.

Петербуржцы также продолжают обновлять рекорд лиги по количеству побед подряд на старте сезона. Они уже превзошли свое предыдущее достижение, установленное в 2014 году (12 матчей), на семь встреч.

В турнирной таблице Западной конференции СКА лидирует, набрав в 19 матчах 54 очка. «Сибирь» в Восточной конференции идет девятой (26 очков после 18 игр).

В следующем матче 9 октября СКА в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Сибирь» днем ранее также в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

СКА 3:2
(0:0, 2:0, 1:2)
Сибирь
6.10.2017, 19:30 Зрители: 12324 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Павел Зубов
Вратари
Микко Коскинен Алексей Красиков 59:37
1-й период
Андрей Сигарев 14:59
Владимир Первушин 17:10
2-й период
20:57
22:37 Сергей Плотников (П. Херсли, Н. Гусев)
24:22 Динар Хафизуллин (С. Широков, Мих. Мальцев)
30:11 Артем Зуб
32:57 Сергей Плотников
Андрей Сигарев 35:14
Андрей Сигарев 35:14
3-й период
Йонас Энлунд (С. Санников, И. Левицкий) 48:30
51:08 Евгений Кетов (В. Гавриков)
Сергей Коньков 54:44
54:51 Сергей Калинин
10966 (М. Игнатович, С. Санников) 56:53
Владислав Наумов 57:36
59:59 Илья Каблуков
Статистика
8 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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