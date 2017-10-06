СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности победной серии
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/.
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (23-я минута), Динар Хафизуллин (25), Евгений Кетов (52). За новосибирцев отличились Йонас Энлунд (49) и Симон Энеруд (57).
СКА выиграл 19-й матч подряд и превзошел достижение «Авангарда» по продолжительности победной серии в КХЛ. Омский клуб в сезоне-2010/11 выиграл 18 матчей кряду.
Петербуржцы также продолжают обновлять рекорд лиги по количеству побед подряд на старте сезона. Они уже превзошли свое предыдущее достижение, установленное в 2014 году (12 матчей), на семь встреч.
В турнирной таблице Западной конференции СКА лидирует, набрав в 19 матчах 54 очка. «Сибирь» в Восточной конференции идет девятой (26 очков после 18 игр).
В следующем матче 9 октября СКА в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Сибирь» днем ранее также в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».
|Олег Знарок
|Павел Зубов
|Микко Коскинен
|Алексей Красиков 59:37
|1-й период
|Андрей Сигарев
|14:59
|Владимир Первушин
|17:10
|2-й период
|20:57
|22:37
|Сергей Плотников (П. Херсли, Н. Гусев)
|24:22
|Динар Хафизуллин (С. Широков, Мих. Мальцев)
|30:11
|Артем Зуб
|32:57
|Сергей Плотников
|Андрей Сигарев
|35:14
|Андрей Сигарев
|35:14
|3-й период
|Йонас Энлунд (С. Санников, И. Левицкий)
|48:30
|51:08
|Евгений Кетов (В. Гавриков)
|Сергей Коньков
|54:44
|54:51
|Сергей Калинин
|10966 (М. Игнатович, С. Санников)
|56:53
|Владислав Наумов
|57:36
|59:59
|Илья Каблуков
|8
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)