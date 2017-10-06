Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
МВД: бизнесмена расстрелял в центре Москвы велосипедист
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи3
Барыс1
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо1
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА3
Сибирь2
Хоккей. НХЛ
7.10
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
19:00
НефтехимикОТ4
Югра5
Хоккей. НХЛ
7.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
7.10
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
Авангард3
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
Трактор3
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
Лада2
Хоккей. КХЛ
12:30
КуньлуньБ2
Металлург Мг3
Все события
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Родившая Подкаминская предстала в одном полотенце - СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
22:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Королёва в овертайме принёс «Югре» победу в игре с «Нефтехимиком»

«Югра» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 5:4 ОТ.

Источник: РИА "Новости"

Дамир Шарипзянов открыл счёт на девятой минуте, реализовав большинство «Нефтехимика», но через 19 секунд «Югра» отыгралась, шайбу забросил Александр Угольников. Во втором периоде Константин Панов вывел гостей вперёд, но вскоре нижнекамцы реализовали ещё одно удаление и сравняли счёт, а через минуту вновь вышли вперёд. Авторами шайб стали Александр Авцин и Робин Ганзл.

В третьем игровом отрезке «Югра» отыгралась благодаря голу Максима Пестушко, а затем Вели-Матти Савинайнен сделал счёт 4:3, отличившись в меньшинстве, однако тут же Александр Авцин оформил дубль, забросив ещё одну шайбу в формате «пять на четыре». Встреча перешла в овертайм, где точку поставил Антон Королёв.

Нефтехимик 4:5 ОТ
(1:1, 2:1, 1:2)
Югра
6.10.2017, 19:00 Зрители: 4020 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Анатолий Емелин
Вратари
Илья Ежов Илья Проскуряков
1-й период
Виталий Шулаков 07:08
08:51 Дамир Шарипзянов (А. Нестрашил)
Александр Угольников (М. Пестушко, И. Шипов) 09:10
Олег Погоришный 09:45
12:10
2-й период
26:48 Ильдар Шиксатдаров
Константин Панов (Е. Скачков, И. Лекомцев) 31:56
Константин Майоров 32:48
34:02 Александр Авцин (А. Брынцев, Д. Шарипзянов)
35:02 Робин Ганзл
Александр Угольников 35:24
3-й период
Максим Пестушко (Ант. Королев) 46:47
Дмитрий I Макаров 50:29
Вели-Матти Савинайнен 50:56
52:00 Александр Авцин (А. Нестрашил, Э. Галимов)
Овертайм
Антон Королев (И. Лекомцев) 61:19
Статистика
2 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 1
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
3-5-2 или 3-4-3? Два варианта сборной России
Белорусская федерация футбола намерена пожаловаться на «Зенит»
Восемь российских бойцов вышли в финал чемпионата мира по ММА
Россия - Южная Корея: 10 фактов о противостоянии
Сигурдссон — в стартовом составе сборной Исландии на матч с Турцией
Виталий Кличко хочет вернуться в бокс и отомстить Энтони Джошуа
«Ливерпуль» намерен возобновить переговоры о покупке Промеса
Новости
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь