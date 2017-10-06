Гол Королёва в овертайме принёс «Югре» победу в игре с «Нефтехимиком»

Дамир Шарипзянов открыл счёт на девятой минуте, реализовав большинство «Нефтехимика», но через 19 секунд «Югра» отыгралась, шайбу забросил Александр Угольников. Во втором периоде Константин Панов вывел гостей вперёд, но вскоре нижнекамцы реализовали ещё одно удаление и сравняли счёт, а через минуту вновь вышли вперёд. Авторами шайб стали Александр Авцин и Робин Ганзл.



В третьем игровом отрезке «Югра» отыгралась благодаря голу Максима Пестушко, а затем Вели-Матти Савинайнен сделал счёт 4:3, отличившись в меньшинстве, однако тут же Александр Авцин оформил дубль, забросив ещё одну шайбу в формате «пять на четыре». Встреча перешла в овертайм, где точку поставил Антон Королёв.