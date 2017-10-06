Гол Королёва в овертайме принёс «Югре» победу в игре с «Нефтехимиком»
«Югра» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 5:4 ОТ.
«Югра» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 5:4 ОТ.
Дамир Шарипзянов открыл счёт на девятой минуте, реализовав большинство «Нефтехимика», но через 19 секунд «Югра» отыгралась, шайбу забросил Александр Угольников. Во втором периоде Константин Панов вывел гостей вперёд, но вскоре нижнекамцы реализовали ещё одно удаление и сравняли счёт, а через минуту вновь вышли вперёд. Авторами шайб стали Александр Авцин и Робин Ганзл.
В третьем игровом отрезке «Югра» отыгралась благодаря голу Максима Пестушко, а затем
|Нефтехимик
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4:5 ОТ
(1:1, 2:1, 1:2)
|Югра
|Андрей Назаров
|Анатолий Емелин
|Илья Ежов
|Илья Проскуряков
|1-й период
|Виталий Шулаков
|07:08
|08:51
|Дамир Шарипзянов (А. Нестрашил)
|Александр Угольников (М. Пестушко, И. Шипов)
|09:10
|Олег Погоришный
|09:45
|12:10
|2-й период
|26:48
|Ильдар Шиксатдаров
|Константин Панов (Е. Скачков, И. Лекомцев)
|31:56
|Константин Майоров
|32:48
|34:02
|Александр Авцин (А. Брынцев, Д. Шарипзянов)
|35:02
|Робин Ганзл
|Александр Угольников
|35:24
|3-й период
|Максим Пестушко (Ант. Королев)
|46:47
|Дмитрий I Макаров
|50:29
|Вели-Матти Савинайнен
|50:56
|52:00
|Александр Авцин (А. Нестрашил, Э. Галимов)
|Овертайм
|Антон Королев (И. Лекомцев)
|61:19
|2
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|1
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)