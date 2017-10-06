Вспомним Сараево-84! Как Знарок перестроил СКА

Как Олегу Знарку заменить уехавших за океан лидеров Дадонова и Шипачева? Не зачахнет ли без них технарь Гусев? А вдруг под гнетом травм и лет завершит карьеру «волшебник» Дацюк? А Ковальчук решит вернуться в НХЛ, где он далеко не все сказал?

Назло оракулам питерские армейцы не просто побеждают, а делают это изысканно. Возвращая болельщиков со стажем в славное советское прошлое, когда доминировали ЦСКА и сборная СССР, которую с 1983 года стали именовать Красной машиной.

Знарку удалось создать Красную машину новой сборки. СКА собирает аншлаги даже там, где хоккей не в почете. О чем говорят заполненные трибуны в Ханты-Мансийске. Разве могли армейцы в такой обстановке играть в полноги? Вот и накидали «мамонтам» девять шайб. А единственному в этом сезоне аншлагу в избалованной хоккейным зрелищем Уфе отсалютовали теннисным разгромом — 6:1.

Не стоит забывать, что этот сезон — олимпийский, окаянный. И очень приятно, что главный тренер сборной и ее базового клуба выстроил очень симпатичную игру, приносящую победы. Причем не на голом мастерстве, а на кураже.

Клал на лопатки соперника за соперником и ЦСКА в сезоне-1983/84, тоже олимпийском. Команда Виктора Тихонова одержала 39 побед подряд, а прервали серию ленинградские армейцы под руководством Бориса Михайлова. 21 апреля СКА, тогда один из аутсайдеров, в присутствии 10 тысяч зрителей выиграл у «старшего брата» 3:1. Автора победного гола Николай Маслов, недавно от нас ушедший, передал привет скамейке ЦСКА неприличным жестом. А сидевший в запасе Третьяк чуть не отрубил ему голову тяжеленной «гитарой». Настолько та осечка задела за живое лучшего хоккеиста XX века, завершавшему карьеру.

Эта череда побед базового клуба сборной не помешала ей триумфально пройти турнир в Сараево. Хотя олимпийским опытом в том составе могли похвастать лишь шесть игроков, а самым среди них ветеранистым был как раз 31-летний Третьяк.