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«Салават Юлаев»: 5 поражений в 6 матчах. Финские тренеры не знают, что делать
Уфимцы снова проиграли — на этот раз «Авангарду».
Уфимцы снова проиграли — на этот раз «Авангарду».
Как показывает практика, разгром — это не всегда плохо. Важнее всего, как команда на него отреагирует. Слова главного тренера «Салавата Юлаева» Эркки Вестерлунда после сокрушительного поражения от СКА со счетом 1:6 поразили до глубины души. Дескать, эта игра и показала текущий уровень команды. Интересно, а о чем тогда свидетельствовали неудачи в матчах с «Югрой» и «Трактором»? Уфимцы были обязаны в пятницу побеждать во чтобы то ни стало. Нынешний «Авангард» сейчас совсем не похож на боксерскую грушу, на которой можно отрабатывать удары. Но если руководство уфимцев ставит задачу как минимум выйти в финал конференции, то обыгрывать соперников, претендующих на
«Салават» имел все возможности для публичной реабилитации и поднятия морального духа. Хозяевам даже повезло, когда они открыли счет после наброса с нулевого угла и рикошета от ноги защитника «Авангарда» Медведева. Дальше началась привычная для нынешнего сезона картина. Уфимцы много двигаются, стараются и… получают шайбы в свои ворота. Символично, что автором дубля стал молодой омский нападающий Илья Михеев. С доморощенными кадрами в «Салавате» — страшнейший дефицит. И если не все получается у давно находящихся в команде легионеров Умарка и Хартикайнена, то в атаке надеяться на постоянной основе больше не на кого. Пришедший в межсезонье вратарь Кареев снова проиграл — в пятый раз за пять матчей в нынешнем чемпионате.
За исключением гостевой победы в Магнитогорске уфимцам в нынешнем сезоне похвастаться нечем. Если бы не лояльный к ним до крайности календарь, то «Салават» мог бы оказаться за пределами восьмерки на «Востоке». Нынешний результат следует оценить как близкий к позорному. Финские тренеры, похоже, не знают, что делать дальше. По сравнению с началом сезона игра команды, кажется, стала еще хуже. Еще один такой матч и впору, перефразируя знаменитые слова гоголевского героя Тараса Бульбы, задать вопросы генеральному менеджеру «Салавата». Ну, что, Леонид, помогли тебе твои финны?
|Салават Юлаев
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1:3
(1:0, 0:1, 0:2)
|Авангард
|Эркка Вестерлунд
|Андрей Скабелка
|Андрей Кареев 59:07 (А. Кареев 59:25)
|Доминик Фурх
|1-й период
|13:11
|Йоонас Кемппайнен
|Максим Минеев
|14:41
|2-й период
|24:30
|Максим Гончаров
|Деннис Эверберг
|34:19
|Илья Михеев (Ю. Анелев)
|37:07
|39:36
|Денис Куляш
|3-й период
|41:30
|Вячеслав Солодухин
|Илья Михеев
|49:48
|Петр Хохряков (Д. Кугрышев, Анс. Галимов)
|55:03
|Илья Михеев (С. Кошелев)
|п.в.
|59:25
|14
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)