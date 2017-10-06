«Салават Юлаев»: 5 поражений в 6 матчах. Финские тренеры не знают, что делать

Как показывает практика, разгром — это не всегда плохо. Важнее всего, как команда на него отреагирует. Слова главного тренера «Салавата Юлаева» Эркки Вестерлунда после сокрушительного поражения от СКА со счетом 1:6 поразили до глубины души. Дескать, эта игра и показала текущий уровень команды. Интересно, а о чем тогда свидетельствовали неудачи в матчах с «Югрой» и «Трактором»? Уфимцы были обязаны в пятницу побеждать во чтобы то ни стало. Нынешний «Авангард» сейчас совсем не похож на боксерскую грушу, на которой можно отрабатывать удары. Но если руководство уфимцев ставит задачу как минимум выйти в финал конференции, то обыгрывать соперников, претендующих на что-то серьезное, команда обязана.

«Салават» имел все возможности для публичной реабилитации и поднятия морального духа. Хозяевам даже повезло, когда они открыли счет после наброса с нулевого угла и рикошета от ноги защитника «Авангарда» Медведева. Дальше началась привычная для нынешнего сезона картина. Уфимцы много двигаются, стараются и… получают шайбы в свои ворота. Символично, что автором дубля стал молодой омский нападающий Илья Михеев. С доморощенными кадрами в «Салавате» — страшнейший дефицит. И если не все получается у давно находящихся в команде легионеров Умарка и Хартикайнена, то в атаке надеяться на постоянной основе больше не на кого. Пришедший в межсезонье вратарь Кареев снова проиграл — в пятый раз за пять матчей в нынешнем чемпионате.