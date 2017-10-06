Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Секс сокращает жизнь
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Российские ученые изучили Путина до седьмого колена
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи3
Барыс1
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо1
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА3
Сибирь2
Хоккей. НХЛ
7.10
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
19:00
НефтехимикОТ4
Югра5
Хоккей. НХЛ
7.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
7.10
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
Авангард3
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
Трактор3
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
Лада2
Хоккей. КХЛ
12:30
КуньлуньБ2
Металлург Мг3
Все события
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Родившая Подкаминская предстала в одном полотенце - СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Раскрыт секрет внешней привлекательности
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
22:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Салават Юлаев»: 5 поражений в 6 матчах. Финские тренеры не знают, что делать

Уфимцы снова проиграли — на этот раз «Авангарду».

Как показывает практика, разгром — это не всегда плохо. Важнее всего, как команда на него отреагирует. Слова главного тренера «Салавата Юлаева» Эркки Вестерлунда после сокрушительного поражения от СКА со счетом 1:6 поразили до глубины души. Дескать, эта игра и показала текущий уровень команды. Интересно, а о чем тогда свидетельствовали неудачи в матчах с «Югрой» и «Трактором»? Уфимцы были обязаны в пятницу побеждать во чтобы то ни стало. Нынешний «Авангард» сейчас совсем не похож на боксерскую грушу, на которой можно отрабатывать удары. Но если руководство уфимцев ставит задачу как минимум выйти в финал конференции, то обыгрывать соперников, претендующих на что-то серьезное, команда обязана.

«Салават» имел все возможности для публичной реабилитации и поднятия морального духа. Хозяевам даже повезло, когда они открыли счет после наброса с нулевого угла и рикошета от ноги защитника «Авангарда» Медведева. Дальше началась привычная для нынешнего сезона картина. Уфимцы много двигаются, стараются и… получают шайбы в свои ворота. Символично, что автором дубля стал молодой омский нападающий Илья Михеев. С доморощенными кадрами в «Салавате» — страшнейший дефицит. И если не все получается у давно находящихся в команде легионеров Умарка и Хартикайнена, то в атаке надеяться на постоянной основе больше не на кого. Пришедший в межсезонье вратарь Кареев снова проиграл — в пятый раз за пять матчей в нынешнем чемпионате.

За исключением гостевой победы в Магнитогорске уфимцам в нынешнем сезоне похвастаться нечем. Если бы не лояльный к ним до крайности календарь, то «Салават» мог бы оказаться за пределами восьмерки на «Востоке». Нынешний результат следует оценить как близкий к позорному. Финские тренеры, похоже, не знают, что делать дальше. По сравнению с началом сезона игра команды, кажется, стала еще хуже. Еще один такой матч и впору, перефразируя знаменитые слова гоголевского героя Тараса Бульбы, задать вопросы генеральному менеджеру «Салавата». Ну, что, Леонид, помогли тебе твои финны?

Салават Юлаев 1:3
(1:0, 0:1, 0:2)
Авангард
6.10.2017, 17:00 Зрители: 5532 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Андрей Скабелка
Вратари
Андрей Кареев 59:07 (А. Кареев 59:25) Доминик Фурх
1-й период
13:11 Йоонас Кемппайнен
Максим Минеев 14:41
2-й период
24:30 Максим Гончаров
Деннис Эверберг 34:19
Илья Михеев (Ю. Анелев) 37:07
39:36 Денис Куляш
3-й период
41:30 Вячеслав Солодухин
Илья Михеев 49:48
Петр Хохряков (Д. Кугрышев, Анс. Галимов) 55:03
Илья Михеев (С. Кошелев) п.в. 59:25
Статистика
14 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
3-5-2 или 3-4-3? Два варианта сборной России
Белорусская федерация футбола намерена пожаловаться на «Зенит»
Восемь российских бойцов вышли в финал чемпионата мира по ММА
Россия - Южная Корея: 10 фактов о противостоянии
Сигурдссон — в стартовом составе сборной Исландии на матч с Турцией
Виталий Кличко хочет вернуться в бокс и отомстить Энтони Джошуа
«Ливерпуль» намерен возобновить переговоры о покупке Промеса
Новости
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь