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21:07 (мск), источник: Советский спорт

Еще один игрок из Петербурга перешел в «Спартак». Вот почему еще СКА мощнее ЦСКА

СКА отдал в «Спартак» Александра Дергачева — этот парень брал Кубок Гагарина, нравился «Лос-Анджелесу», но часто не попадал в состав СКА.

Два года назад Александр Дергачев был очень скромным, даже застенчивым: он совсем без опыта больших интервью и почти без опыта игры в КХЛ разговаривал с корреспондентами «Советского спорта» и теребил в кармане спортивного костюма шайбу. Ту, которой забил первый гол в КХЛ.

Тогда во Владивостоке в сентябре 2015-го, когда он забивал первый взрослый гол в карьере, Дергачеву повезло: он просто катился на ворота, шайба выскочила к нему, а ворота были пустыми. Он забил еще раз через пару недель после того разговора «Йокериту», провел чемпионский сезон без голов и снова отличился только в Ханты-Мансийске, где СКА влепил «Югре» аж девять.

За четвертым голом в КХЛ Дергачев будет охотиться теперь уже в «Спартаке», СКА отдал Александра туда в обмен на денежную компенсацию. Деньги вряд ли в этой ситуации интересовали СКА в первую очередь, скорее всего это формальная сумма. Петербургский клуб поступил честно и разумно по отношению к молодому игроку, которому сейчас, в 21 год, совсем не в тему смотреть матчи из ложи или играть через дорогу от Ледового в ВХЛ за «СКА-Неву».

В этом смысле подход СКА разумен, он одновременно и разгружает тренерский штаб, которому не нужно искать искусственные возможности в обход конкуренции втискивать молодого, но уже нелимитчика. А игроку не надо страдать о недостатке практики, а выход в пяти матчах из восемнадцати называется именно так.

Дергачев в «Спартаке» будет уверен, что место в составе за ним, даже если он рискнет в чужой зоне и ошибется. Есть надежда, что это вернет Александра на стабильный уровень, который он показывал на молодежном чемпионате мира. Там ведь Дергачев был одним из лидеров: заметный, мощный, пробивной.

«Дергачев доказал, что может быть грозным, внушительным и умным плеймейкером», — писали в американских преддрафтовых отчетах еще про 18-летнего Александра. В том числе благодаря таким характеристикам, из-за положительного впечатления от мощи, габаритов Дергачева «Лос-Анджелес» взял его на драфте весьма высоко — в третьем раунде, хотя этот игрок точно не был звездой в молодежных командах, не лидировал в снайперских листах.

Сам игрок не очень любит рассказывать подробности, но он ведь прошлым летом был в лагере «Лос-Анджелеса». Вроде бы понравилось и Дергачеву, и наблюдавшим за ним. СКА подсуетился раньше, подписал с Александром контракт на два года, сейчас идет второй из этих сезонов.

Дергачев, когда не попадал в состав СКА, не мог не думать про отложенный вариант с Северной Америкой. Может, не сразу с НХЛ, но уж ему-то и в АХЛ бояться нечего. К тому же есть свежий пример Александра Волкова из системы СКА: он вообще без опыта КХЛ сразу после драфта рванул в «Тампу», стал заметным в предсезонных матчах и наверняка получит теперь какие-то шансы в основной команде.

В чемпионском сезоне-2016/17 в СКА была яркая банда из молодых игроков: Александр Барабанов дорос до сборной России, у Егора Рыкова пока еще есть преимущество в виде лимита, а Дмитрий Юдин и Александр Дергачев теперь в «Спартаке».

С Юдиным ровно та же история: он всего на год старше, его отдали в «Спартак» в августе, и теперь это защитник со вторым средним временем на площадке в команде, больше играет только легионер Лаюнен.

СКА в отличие от ЦСКА, хотя и обладает сходной властью и ресурсами, не раздувает состав, а наоборот поступает с игроками честно: отпускает молодых туда, где у них будет не гипотетический шанс расти на тренировках с великими, а реальная возможность играть.

Возможно, помогает и параллельная мысль о сборной России: и Юдин, и Дергачев по таланту и уровню, который мы от них уже видели на отрезках, вполне могут там быть. А если в «Спартаке» они до сборной дорастут, СКА уж точно найдет способ вернуть их в Петербург.

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