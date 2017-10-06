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21:02 (мск), источник: Р-Спорт

Две шайбы Михеева помогли хоккеистам «Авангарда» обыграть в гостях «Салават Юлаев»

МОСКВА, 6 окт — Р-Спорт. Омский «Авангард» на выезде обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в Уфе, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Илья Михеев (38-я и 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Петр Хохряков (56). В составе хозяев отличился Йоонас Кемппайнен (14).

«Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче чемпионата «Авангард» 10 октября примет в Омске астанинский «Барыс», а «Салават Юлаев» 8 октября сыграет на своем льду с новосибирской «Сибирью».

Салават Юлаев 1:3
(1:0, 0:1, 0:2)
Авангард
6.10.2017, 17:00 Зрители: 5532 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Андрей Скабелка
Вратари
Андрей Кареев 59:07 (А. Кареев 59:25) Доминик Фурх
1-й период
13:11 Йоонас Кемппайнен
Максим Минеев 14:41
2-й период
24:30 Максим Гончаров
Деннис Эверберг 34:19
Илья Михеев (Ю. Анелев) 37:07
39:36 Денис Куляш
3-й период
41:30 Вячеслав Солодухин
Илья Михеев 49:48
Петр Хохряков (Д. Кугрышев, Анс. Галимов) 55:03
Илья Михеев (С. Кошелев) п.в. 59:25
Статистика
14 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
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