Две шайбы Михеева помогли хоккеистам «Авангарда» обыграть в гостях «Салават Юлаев»

Встреча, прошедшая в пятницу в Уфе, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Илья Михеев (38-я и 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Петр Хохряков (56). В составе хозяев отличился Йоонас Кемппайнен (14).