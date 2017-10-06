The Telegraph сделало подборку самых уродливых стадионов, на которых проходили матчи чемпионатов мира
Две шайбы Михеева помогли хоккеистам «Авангарда» обыграть в гостях «Салават Юлаев»
МОСКВА, 6 окт —
МОСКВА, 6 окт —
Встреча, прошедшая в пятницу в Уфе, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Илья Михеев (38-я и 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Петр Хохряков (56). В составе хозяев отличился Йоонас Кемппайнен (14).
«Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд.
В следующем матче чемпионата «Авангард» 10 октября примет в Омске астанинский «Барыс», а «Салават Юлаев» 8 октября сыграет на своем льду с новосибирской «Сибирью».
|Салават Юлаев
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1:3
(1:0, 0:1, 0:2)
|Авангард
|Эркка Вестерлунд
|Андрей Скабелка
|Андрей Кареев 59:07 (А. Кареев 59:25)
|Доминик Фурх
|1-й период
|13:11
|Йоонас Кемппайнен
|Максим Минеев
|14:41
|2-й период
|24:30
|Максим Гончаров
|Деннис Эверберг
|34:19
|Илья Михеев (Ю. Анелев)
|37:07
|39:36
|Денис Куляш
|3-й период
|41:30
|Вячеслав Солодухин
|Илья Михеев
|49:48
|Петр Хохряков (Д. Кугрышев, Анс. Галимов)
|55:03
|Илья Михеев (С. Кошелев)
|п.в.
|59:25
|14
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)