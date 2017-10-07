Челябинский «Трактор» раскатал «Амур» в Хабаровске

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» в очередном матче домашней серии с боем уступил «Трактору». Челябинская дружина открыла счет в этой игре, «тигры» дважды сравнивали результат, но завоевать победу все же не смогли. Со счетом 2:3 «Амур» потерпел поражение и подарил челябинцам три очка.

Неудаче в матче с «Трактором» предшествовало две победы подряд. Хабаровские хоккеисты в завершение очередного выезда взяли верх над московским «Динамо» впервые за девять лет. Вернувшись домой, «Амур» встретился на льду «Платинум Арены» с екатеринбургским «Автомобилистом» и взял реванш за поражение в сентябре. А вот продолжить серию выигрышей с челябинцами не удалось. Форварды Артем Пеньковский, Максим Якуценя и Семен Кокуев забросили в ворота финского голкипера Юхи Метсолы по одной шайбе. На счету воспитанников Андрея Мартемьянова лишь две: отличились Томаш Зогорна, который только что отбыл трехматчевую дисквалификацию, и Олег Ли. Встреча «Амура» и «Трактора» — в объективе корр. ИА AmurMedia.