Почему отставка Ржиги поможет КХЛ и не спасет «Слован»?
Милош Ржига покинул «Слован». Его место занял Эдуард Занковец, но вряд ли это изменит судьбу словацкого клуба.
Милош Ржига покинул «Слован». Его место занял Эдуард Занковец, но вряд ли это изменит судьбу словацкого клуба.
«Слован» никому в России особо не интересен. Болельщики привыкли следить за командами из своих городов или за командами, в которых есть настоящие звёзды. Предпочтительно, конечно, российские. А что там происходит со «Слованом», никто особо и не в курсе. Как и с другими иностранными клубами КХЛ. Состав пражской команды «Лев», которая несколько лет назад собирала по 17 тысяч зрителей во время финала с «Металлургом», в России как раз примерно к середине финала и выучили.
Но «Лев» пока что самый успешный пример иностранного участия в нашей лиге. С точки зрения результата, конечно, не с точки зрения своей собственной истории.
А вот «Слован» подобными успехами похвастать не может. За 5 лет участия в КХЛ команда дважды выходила в
Поэтому не стоит удивляться тому, что «Слован» летом был командой, чье участие в сезоне находилось под большим вопросом. В итоге деньги на то, чтобы начать турнир
Главный тренер «Слована» Милош Ржига, которого мы привыкли видеть ярким и эмоциональным, уже в августе выглядел опустошенным. Хотя «Слован» и заявился в чемпионат, слухи о долгах по зарплате, которые есть в команде, стали распространяться сразу же. В таких условиях и Ржига, и весь «Слован» были обречены. При этом надо сказать, что несмотря на существующие проблемы, команда не скатилась в глубокий подвал турнирной таблицы. Да, «Слован» лишь предпоследний на Западе, но всего в двух очках от московского «Спартака» и в семи от зоны
В
У Занковца небольшой опыт работы главным. Несколько лет назад он тренировал сборную Белоруссии, а в прошлом сезоне сменил Андрея Назарова в «Барысе» и сборной Казахстана. В «Барысе» у Занковца получилось лучше, чем у предшественника, но в Астане не было никаких проблем с финансами, надо было наладить игру. В «Словане» же предстоит выходить из кризиса сразу по всем направлениям, а такого опыта у Занковца ещё не было. И не факт, что было желание ехать именно в «Слован», скорее, просто хотелось вновь возглавить клуб КХЛ.
У словаков тоже вряд ли был большой круг кандидатов на место Ржиги. Но если мы говорим о том, что команде не хватает российского внимания, то и тренер мог бы быть россиянином. Андрей Разин вот, например, свободен и имеет опыт работы в Словакии. Сейчас он консультирует словацкий клуб «Попрад». К тому же мы прекрасно знаем, как Разин может добавить огня. С Занковцом результаты «Слована», может быть, и пойдут вверх, но интерес российской публики останется прежним. А возможно, сейчас именно это и есть главная проблема словаков.
Ну, а что же Ржига? Вряд ли он пропадёт. После работы в Москве и