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16:06 (мск), источник: Советский спорт

Почему отставка Ржиги поможет КХЛ и не спасет «Слован»?

Милош Ржига покинул «Слован». Его место занял Эдуард Занковец, но вряд ли это изменит судьбу словацкого клуба.

Источник: Советский спорт

«Слован» никому в России особо не интересен. Болельщики привыкли следить за командами из своих городов или за командами, в которых есть настоящие звёзды. Предпочтительно, конечно, российские. А что там происходит со «Слованом», никто особо и не в курсе. Как и с другими иностранными клубами КХЛ. Состав пражской команды «Лев», которая несколько лет назад собирала по 17 тысяч зрителей во время финала с «Металлургом», в России как раз примерно к середине финала и выучили.

Но «Лев» пока что самый успешный пример иностранного участия в нашей лиге. С точки зрения результата, конечно, не с точки зрения своей собственной истории. Она-то как раз после того финала и закончилась.

А вот «Слован» подобными успехами похвастать не может. За 5 лет участия в КХЛ команда дважды выходила в плей-офф и оба раза вылетала из розыгрыша уже в первом раунде. С такими результатами интересным российской публике не станешь. Но непопулярность среди болельщиков, быть может, ещё полбеды. Беда в том, что «Слован» не особо интересен и российским спонсорам. А без российского бизнеса и российских денег иностранные клубы в КХЛ долго не протянут.

Поэтому не стоит удивляться тому, что «Слован» летом был командой, чье участие в сезоне находилось под большим вопросом. В итоге деньги на то, чтобы начать турнир все-таки нашлись, но часть игроков была внесена в заявку только в последний момент. «Слован» провалил предсезонку, а затем ещё и получил календарь со стартом чемпионата на выезде в Санкт-Петербурге и Ярославле. Эти встречи словацкий клуб проиграл с общим счётом 2:12.

Главный тренер «Слована» Милош Ржига, которого мы привыкли видеть ярким и эмоциональным, уже в августе выглядел опустошенным. Хотя «Слован» и заявился в чемпионат, слухи о долгах по зарплате, которые есть в команде, стали распространяться сразу же. В таких условиях и Ржига, и весь «Слован» были обречены. При этом надо сказать, что несмотря на существующие проблемы, команда не скатилась в глубокий подвал турнирной таблицы. Да, «Слован» лишь предпоследний на Западе, но всего в двух очках от московского «Спартака» и в семи от зоны плей-офф. Вполне себе отыгрываемая дистанция.

В каких-то клубах этого в любом случае было бы достаточно для увольнения наставника, но менеджмент «Слована» не привык рубить сплеча. Ржига всего лишь второй тренер клуба за время нахождения в КХЛ. Первым был Ростислав Чада, а третьим стал Эдуард Занковец. Сегодня это стало известно официально. «Слован» и Ржига всё-таки разошлись. Перспектив у дальнейшего сотрудничества с Милошем, похоже, не просматривалось.

У Занковца небольшой опыт работы главным. Несколько лет назад он тренировал сборную Белоруссии, а в прошлом сезоне сменил Андрея Назарова в «Барысе» и сборной Казахстана. В «Барысе» у Занковца получилось лучше, чем у предшественника, но в Астане не было никаких проблем с финансами, надо было наладить игру. В «Словане» же предстоит выходить из кризиса сразу по всем направлениям, а такого опыта у Занковца ещё не было. И не факт, что было желание ехать именно в «Слован», скорее, просто хотелось вновь возглавить клуб КХЛ.

У словаков тоже вряд ли был большой круг кандидатов на место Ржиги. Но если мы говорим о том, что команде не хватает российского внимания, то и тренер мог бы быть россиянином. Андрей Разин вот, например, свободен и имеет опыт работы в Словакии. Сейчас он консультирует словацкий клуб «Попрад». К тому же мы прекрасно знаем, как Разин может добавить огня. С Занковцом результаты «Слована», может быть, и пойдут вверх, но интерес российской публики останется прежним. А возможно, сейчас именно это и есть главная проблема словаков.

Ну, а что же Ржига? Вряд ли он пропадёт. После работы в Москве и Санкт-Петербурге он мог и немного заскучать в тихой европейской Братиславе. Теперь же он свободен для предложений от российских клубов. А в том, что в КХЛ ещё будут тренерские отставки, даже у грандов, можно не сомневаться.

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