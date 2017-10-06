Шайба Кокуева принесла «Трактору» победу над «Амуром» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Артем Пеньковский (9-я минута), Максим Якуценя (36) и Семен Кокуев (52).