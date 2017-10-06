Сборная этой страны впервые в истории может попасть на чемпионат мира.
Шайба Кокуева принесла «Трактору» победу над «Амуром» в матче КХЛ
Хоккеисты челябинского «Трактора» в гостях обыграли хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хоккеисты челябинского «Трактора» в гостях обыграли хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в пятницу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Артем Пеньковский (9-я минута), Максим Якуценя (36) и Семен Кокуев (52).
У «Амура» шайбы забросили Томаш Зогорна (20) и Олег Ли (21).
«Амур» 8 октября примет тольяттинскую «Ладу», а «Трактор» 10 октября — финский «Йокерит».