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16:05 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Кокуева принесла «Трактору» победу над «Амуром» в матче КХЛ

Хоккеисты челябинского «Трактора» в гостях обыграли хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Артем Пеньковский (9-я минута), Максим Якуценя (36) и Семен Кокуев (52).

У «Амура» шайбы забросили Томаш Зогорна (20) и Олег Ли (21).

«Амур» 8 октября примет тольяттинскую «Ладу», а «Трактор» 10 октября — финский «Йокерит».

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