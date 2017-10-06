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09:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородское «Торпедо» обыграло «Слован» из Братиславы со счетом 1:0

Как сообщается на сайте клуба, игра состоялась 5 октября в Братиславе.

«Слован» (Братислава) — «Торпедо» (Нижегородская область) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

Судьи: В. Гашилов (Пермь), А. Белов (Ярославль), Т. Кучава, Н. Новиков (оба — Москва).

«Торпедо»: Лисутин; Желдаков — Кундратек, Паршин — Галузин — Столяров; Мамашев — Григорьев, Даугавиньш — Жуков — Тичар; Фаткуллин — Баранцев, Лазарев — Дугин — Грачёв; Медведев, Ураков — Мозер — Потапов, Веряев.

Голы: 0:1 — Паршин — 14:28.

Штраф: 12:14 (Дугин — 4, Ураков, Столяров, Даугавиньш, Фаткуллин, командный штраф — по 2).

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