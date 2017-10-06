Нужна победа: хабаровский «Амур» на домашнем льду сыграет с «Трактором»

Хабаровск, 6 октября, AmurMedia.

Хоккеисты хабаровского клуба «Амур» сегодня, 6 октября, проведут очередной матч домашней серии. «Тигры» скрестят клюшки с челябинским «Трактором». С начала регулярного чемпионата КХЛ команды уже встречались на родине «медведей» — тогда хозяева льда оказались сильнее в серии послематчевых буллитов. Сегодня у «Амура» есть шанс взять реванш и одержать третью подряд победу, сообщает корр. ИА AmurMedia.

После девяти поражений хабаровчане наконец порадовали болельщиков. Сначала «тигры» в Москве взяли верх над «Динамо», а затем на домашнем льду обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме. Победа над «красно-белыми» была, к тому же, принципиальной: на выезде «Амур» уступил этому сопернику с самым разгромным счетом с начала сезона — 1:8. Сказалось отсутствие Юхи Метсолы и усталость «тигров» после затяжного турне.

Сегодня хабаровчане по-прежнему занимают 11-е место в Восточной конференции КХЛ с 17-ю очками в копилке. Отставание от зоны плей-офф составляет 10 очков. Интересно, что ближайший соперник «Амура» в зоне «Восток» — все тот же челябинский «Трактор».