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04:24 (мск), источник: AmurMedia.ru

Нужна победа: хабаровский «Амур» на домашнем льду сыграет с «Трактором»

«Тигры» встречаются с «медведями» уже второй раз с начала сезона.

Хабаровск, 6 октября, AmurMedia.

Хоккеисты хабаровского клуба «Амур» сегодня, 6 октября, проведут очередной матч домашней серии. «Тигры» скрестят клюшки с челябинским «Трактором». С начала регулярного чемпионата КХЛ команды уже встречались на родине «медведей» — тогда хозяева льда оказались сильнее в серии послематчевых буллитов. Сегодня у «Амура» есть шанс взять реванш и одержать третью подряд победу, сообщает корр. ИА AmurMedia.

После девяти поражений хабаровчане наконец порадовали болельщиков. Сначала «тигры» в Москве взяли верх над «Динамо», а затем на домашнем льду обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме. Победа над «красно-белыми» была, к тому же, принципиальной: на выезде «Амур» уступил этому сопернику с самым разгромным счетом с начала сезона — 1:8. Сказалось отсутствие Юхи Метсолы и усталость «тигров» после затяжного турне.

Сегодня хабаровчане по-прежнему занимают 11-е место в Восточной конференции КХЛ с 17-ю очками в копилке. Отставание от зоны плей-офф составляет 10 очков. Интересно, что ближайший соперник «Амура» в зоне «Восток» — все тот же челябинский «Трактор».

«Медведи» одержали на две победы больше и опережают «тигров» на четыре очка. Однако челябинская дружина накануне проиграла приморскому «Адмиралу». Владивостокцы в овертайме взяли верх с перевесом в одну шайбу. Чем обернется попытка «Трактора» увезти с Дальнего Востока побольше очков, станет известно уже сегодня, 6 октября. Встреча «Амура» с челябинцами состоится в СЗК «Платинум Арена», матч начнется в 19:30 по хабаровскому времени.

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