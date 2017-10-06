Нужна победа: хабаровский «Амур» на домашнем льду сыграет с «Трактором»
«Тигры» встречаются с «медведями» уже второй раз с начала сезона.
«Тигры» встречаются с «медведями» уже второй раз с начала сезона.
Хабаровск, 6 октября, AmurMedia.
Хоккеисты хабаровского клуба «Амур» сегодня, 6 октября, проведут очередной матч домашней серии. «Тигры» скрестят клюшки с челябинским «Трактором». С начала регулярного чемпионата КХЛ команды уже встречались на родине «медведей» — тогда хозяева льда оказались сильнее в серии послематчевых буллитов. Сегодня у «Амура» есть шанс взять реванш и одержать третью подряд победу, сообщает корр. ИА AmurMedia.
После девяти поражений хабаровчане наконец порадовали болельщиков. Сначала «тигры» в Москве взяли верх над «Динамо», а затем на домашнем льду обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме. Победа над «красно-белыми» была, к тому же, принципиальной: на выезде «Амур» уступил этому сопернику с самым разгромным счетом с начала сезона — 1:8. Сказалось отсутствие Юхи Метсолы и усталость «тигров» после затяжного турне.
Сегодня хабаровчане
«Медведи» одержали на две победы больше и опережают «тигров» на четыре очка. Однако челябинская дружина накануне проиграла приморскому «Адмиралу». Владивостокцы в овертайме взяли верх с перевесом в одну шайбу. Чем обернется попытка «Трактора» увезти с Дальнего Востока побольше очков, станет известно уже сегодня, 6 октября. Встреча «Амура» с челябинцами состоится в СЗК «Платинум Арена», матч начнется в 19:30 по хабаровскому времени.