Дмитрий Квартальнов: «Я приехал в «Локо» голодным до большой работы»

Источник: РИА "Новости"

На уходящей неделе в ярославском «Локомотиве» произошли неожиданные кадровые перестановки. После пяти поражений подряд команду покинул главный тренер Алексей Кудашов. За время работы он сумел вывести «железнодорожников» в финал Западной конференции Кубка Гагарина-2017, оказать сопротивление звездному СКА, а сезоном ранее успешно выступил с клубом в регулярном чемпионате. Одновременно наставник подготовил для сборной России ряд звездных хоккеистов из числа собственных воспитанников — в частности, нынешнего защитника СКА Владислава Гаврикова.

После увольнения Алексея Кудашова «Локомотив» возглавил экс-тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов. 52-летний специалист полгода оставался без работы после ухода из армейского клуба, который под его руководством выиграл три «регулярки», вышел в финал Кубка Гагарина-2016 и впервые со времен СССР стал бороться за первые места. После дебютного матча во главе «Локомотива» (выездная победа со счетом 2:0 над московским «Динамо») Дмитрий Квартальнов в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал, как появился вариант с переездом в Ярославль, чем он занимался во время творческого отпуска и как изменится команда с его приходом.

— Когда вы получили предложение от «Локомотива»?

— Вечером накануне матча с «Динамо».

— Сколько времени ушло на переговоры?

— Точно не скажу, да это сейчас и не важно. Понятно, что на принятие решения времени было мало, но мы достаточно быстро и обстоятельно поговорили с президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым и обозначили базовые принципы совместной работы, после чего пришли к соглашению, и уже на следующее утро я был представлен команде и начал погружаться в дела. Тем более до матча с «Динамо» оставалось меньше суток.

— В межсезонье как минимум два клуба — «Авангард» и «Сибирь» — публично подтверждали интерес к вам. Почему не удалось их возглавить?

— Меня в это время никто никуда не звал (улыбается). Так что не могу ничего вам сказать. Могу только отметить, что пауза была мне очень полезна. Я ведь никогда не имел длительных перерывов в работе. После завершения карьеры хоккеиста сразу же перешел на тренерскую работу, а между «Северсталью», «Сибирью» и ЦСКА тоже не было пауз. Так что в последние месяцы я переживал довольно необычные эмоции. И рад, что так сложилось. Чуть-чуть отойти в сторону и отдохнуть было очень полезно.

— Чем вы занимались в эти полгода?

— Отдыхал. Только отдыхал. Впервые в полной мере мне удалось насладиться морем. Причем у нас, в России — я отдыхал на Черном море. Ощущения непередаваемые. Это наполняет новыми силами, так что в Ярославль я приезжаю по-хорошему голодным до большой работы.

— Когда после объявления об отставке Алексея Кудашова появилась информация о вашем приходе в «Локомотив», наставник армейцев Игорь Никитин сообщил, что вы встречались с ним в воскресенье, но о своем будущем назначении не рассказывали.

— Потому что в этот момент я сам ничего не знал. Действительно, мы с Игорем встречались в день матча ЦСКА с «Торпедо». Договорились в ближайшем будущем посидеть в ресторане и пообщаться подробнее, поскольку давно не имели такой возможности. Я полушутя взял с него обещание, что он и другие ребята из армейского штаба оплатят мне ужин, как следует накормят (смеется). Встретиться мы планировали после матча ЦСКА с «Локомотивом» (пройдет в понедельник 9 октября. — «Известия»), после которого у команды наступит пятидневный перерыв. Теперь планы придется пересматривать.

— Вы удивились назначению Игоря Никитина главным тренером ЦСКА?

— Сейчас было бы некорректно комментировать те или иные решения. Могу сказать, что я считал и считаю Никитина высококлассным специалистом, с которым было приятно работать и в «Сибири», и в ЦСКА. Очень рад за него и желаю удачи.

— Вы обговаривали со своими помощниками вашу возможную отставку из ЦСКА и вариант, при котором кто-то уйдет с вами?

— Нет, каждый действовал по ситуации. В этом смысле никаких противоречий между нами никогда не было. Поэтому отношения по-прежнему уважительные.

— За три сезона вашей работы в ЦСКА сформировалось мнение, что для вашего стиля игры нужна широкая обойма хоккеистов, чтобы весь сезон поддерживать их функциональное состояние и добиваться высоких скоростей. В «Локомотиве» возможно повторить такое?

— Чтобы ответить на этот вопрос, я должен изучить состав. Подождите немного, мы отыграли только один матч. Было 22 хоккеиста, которые поехали на эту выездную серию. И пока я имею о них только некое представление. Сейчас нужно изучить резерв и понять, надо ли мне корректировать свой стиль.

— Вы сможете подстроить свою систему под имеющийся состав?

— Почему бы и нет? Ясно, что невозможно слепо перенести методы, работавшие в одном коллективе, на другой. Но опять же — сейчас я буду повторяться — надо еще разобраться в возможностях игроков. Я пока только на начальном этапе знакомства с ними.

— Когда «Локомотив» можно будет называть командой Квартальнова?

— Не знаю. Вообще не хочу сейчас давать каких-то обещаний в этом плане. Важно бережно отнестись к тому, что оставил после себя Алексей Кудашов. Я могу многократно поблагодарить его за проделанную работу. В «Локомотиве» им оставлена очень серьезная и обученная команда. Поэтому нужно осторожно производить какие-то изменения. Если они, конечно, понадобятся.

— «Локомотив» известен работой своей школы. В командах уровне КХЛ постоянно закрепляются ярославские воспитанники. Перед вами ставили задачу продолжать эту линию?