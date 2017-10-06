ХК «Адмирал» принимает аутсайдера КХЛ во Владивостоке
Приморская команда сыграет с самой слабой командой лиги.
Приморская команда сыграет с самой слабой командой лиги.
Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.
ХК «Адмирал» на льду «Фетисов Арены» сегодня, 6 октября, принимает тольяттинскую «Ладу», которая занимает последнее место в Восточной конференции. Приморская команда после волевой победы над челябинском «Трактором» расположилась на 12 месте на Востоке, сообщает ИА PrimaMedia.
Несмотря на победу в прошлом домашнем матче «Адмирал» остался на 12 месте турнирной таблицы Восточной конференции. В 17 матчах «моряки» набрали 17 очков, такое же количество баллов набрал хабаровский «Амур».
«Лада» в этом сезоне одержала всего две победы, набрав в 17 поединках 10 очков.
От редакции отметим, что «Адмирал» имеет хорошую статистику противостояний против «Лады». В 6 матчах приморская команда одержала пять побед, причем в основное время.