Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго Блэкхокс0
Питтсбург Пингвинз0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава Сенаторз0
Вашингтон Кэпиталз0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Детройт Ред Уингз0
Миннесота Уайлд0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон Брюинз0
Нэшвилл Предаторз0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало Сэйбрз0
Монреаль Канадиенс0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Йорк Рейнджерс0
Колорадо Эвеланш0
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Лада
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
5.10
Слован0
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
5.10
ЦСКА3
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
5.10
Витязь4
Динамо Р1
Все события
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
03:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ХК «Адмирал» принимает аутсайдера КХЛ во Владивостоке

Приморская команда сыграет с самой слабой командой лиги.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» на льду «Фетисов Арены» сегодня, 6 октября, принимает тольяттинскую «Ладу», которая занимает последнее место в Восточной конференции. Приморская команда после волевой победы над челябинском «Трактором» расположилась на 12 месте на Востоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Несмотря на победу в прошлом домашнем матче «Адмирал» остался на 12 месте турнирной таблицы Восточной конференции. В 17 матчах «моряки» набрали 17 очков, такое же количество баллов набрал хабаровский «Амур».

«Лада» в этом сезоне одержала всего две победы, набрав в 17 поединках 10 очков.

От редакции отметим, что «Адмирал» имеет хорошую статистику противостояний против «Лады». В 6 матчах приморская команда одержала пять побед, причем в основное время.

 Человек, который может принимать решения — сенатор Людмила Талабаева об Андрее Тарасенко
Сергей Сопчук: Эффективность депутата реализует его команда и системность в работе
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018
Сборная Англии стала 10-м участником чемпионата мира по футболу
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Роберт Левандовски обновил рекорд отборочных турниров УЕФА
Противостояние Хэмилтона и Феттеля продолжится на этапе в Японии
ФИФА дисквалифицировала главного тренера сборной Турции Луческу
Бразилия не смогла обыграть Боливию в матче отбора ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь