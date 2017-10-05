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Хоккей. КХЛ
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23:04 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Дениса Паршина принесла «Торпедо» победу в выездном матче КХЛ со «Слованом»

МОСКВА, 5 окт — Р-Спорт. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» нанесли гостевое поражение братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей. Единственную шайбу в игре на 15-й минуте забросил Денис Паршин.

Голкипер «Торпедо» Иван Лисутин оставил свои ворота в неприкосновенности.

В следующем матче 9 октября «Торпедо» примет казанский «Ак Барс», а «Слован» двумя днями ранее на своем льду сыграет с рижским «Динамо».

Слован 0:1
(0:1, 0:0, 0:0)
Торпедо НН
5.10.2017, 20:00 Зрители: 5712 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
Милош Ржига Петерис Скудра
Вратари
Марек Мазанец 59:30 Иван Лисутин
1-й период
09:28 Лукаш Козак
Денис Паршин 14:28
Кирилл Ураков 16:18
2-й период
Геннадий Столяров 20:34
23:19 Марек Слобода
24:19
Егор Дугин 25:11
31:44 Элизер Щербатов
Егор Дугин 37:34
38:00 Радек Смоленяк
39:12 Михал I Глинка
3-й период
52:08 Томаш Грнка
Каспарс Даугавиньш 53:50
Тимур Фаткуллин 56:30
Статистика
12 Штрафное время 14
7 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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