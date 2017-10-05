Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Шайба Дениса Паршина принесла «Торпедо» победу в выездном матче КХЛ со «Слованом»
МОСКВА, 5 окт —
МОСКВА, 5 окт —
Встреча, состоявшаяся в четверг в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей. Единственную шайбу в игре на 15-й минуте забросил Денис Паршин.
Голкипер «Торпедо» Иван Лисутин оставил свои ворота в неприкосновенности.
В следующем матче 9 октября «Торпедо» примет казанский «Ак Барс», а «Слован» двумя днями ранее на своем льду сыграет с рижским «Динамо».
|Слован
|
0:1
(0:1, 0:0, 0:0)
|Торпедо НН
|Милош Ржига
|Петерис Скудра
|Марек Мазанец 59:30
|Иван Лисутин
|1-й период
|09:28
|Лукаш Козак
|Денис Паршин
|14:28
|Кирилл Ураков
|16:18
|2-й период
|Геннадий Столяров
|20:34
|23:19
|Марек Слобода
|24:19
|Егор Дугин
|25:11
|31:44
|Элизер Щербатов
|Егор Дугин
|37:34
|38:00
|Радек Смоленяк
|39:12
|Михал I Глинка
|3-й период
|52:08
|Томаш Грнка
|Каспарс Даугавиньш
|53:50
|Тимур Фаткуллин
|56:30
|12
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)