Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Армия ждет твердую руку
Лишь в третьем периоде армейцы вырвали победу у «Северстали», сделавшую ставку на третьего вратаря.
Лишь в третьем периоде армейцы вырвали победу у «Северстали», сделавшую ставку на третьего вратаря.
ЦСКА возглавил дивизион Тарасова и вернулся на второе место в Западной конференции. «Сталевары» покинули зону
ГОВОРИМ «СЕВЕРСТАЛЬ» — ВСПОМИНАЕТ КВАРТАЛЬНОВА
Даже самые козырные акции и прочие заманиловки для болельщиков не заставят их голосовать ногами, если любимая команда не зажигает. С недавних пор в кассах ЦСКА купившему один билет предлагают второй бесплатно. Однако поднять посещаемость в ледовом дворце на Ленинградке не удается. Впрочем, три с гаком тысяч зрителей на «Северстали» для Москвы сродни аншлагу. Интересно, заполнятся ли под завязку трибуны в субботу на культовом столичном дерби со «Спартаком»? Не помешает ли футбольный матч сборной, проводимый на новой «ВЭБ-Арене» параллельно?
Но даже дерби не может сравниться с сшибкой в понедельник ЦСКА — «Локомотив». После назначения Дмитрия Квартальнова главным тренером железнодорожников.
Вот почему, говоря о «Северстали», мы невольно вспоминаем Квартальнова,
— Он плохо ищет шайбу, — предъявлял претензии Дмитрий Вячеславович МихаилуАнисину в Череповце. Тот намотал на ус и так находил шайбу в «Витязе» и особенно в московском «Динамо», что стал главным снайпером чемпионского для
Впрочем, это уже перевернутая страница. Ныне в клубе из Череповца новый генеральный менеджер — Валерий Зелепукин, прошедший школу чемпионского ЦСКА Виктора Тихонова. Вернувшись в Воскресенск, он делом доказал, что пропитался духом победителя. С родным «Химиком» не раз клал на лопатки армейцев.
ЗНАКОМЬТЕСЬ, АРТАМКИН!
Главный тренер «сталеваров» Александр Гулявцев обещал уйти в отставку, если команда к ноябрьскому антракту не окажется в зоне
Игроки ярко продемонстрировали солидарность со своим тренером, скинувшись на штраф за его критику судей после разгрома от СКА (2:7). Вряд ли собранная вскладчину сумма в 300 тысяч рублей нанесла ущерб бюджету хоккеистов. Потому как «Северсталь» далеко не бедный клуб. Обязанный попадать в
Но Гулявцев, видно, решил сделать ставку на субботнюю встречу в Подольске с «Витязем», за шесть очков и выпустил против ЦСКА… третьего вратаря, 20-летнего Алексея Артамкина. Дав передышку первому номеру Юлиусу Гудачеку. Тренерскую логику можно понять. Ведь «Северсталь» в последние сезоны стала для армейцев лакомым куском, клиентом. О чем красноречиво говорят разгромы «сталеваров» — 9:1, 8:2, 7:2, усугубленные всякими казусами. Например, голом в свои ворота молодого защитника Вадима Кудако. Голкиперу Сергею Магарилову эта шайба снится до сих пор.
В череповецком клубе мне сообщили, что Артамкина уже засветили в матче со СКА (2:7), в котором он вышел на замену и произвел приятное впечатление.
Хозяева, продолжающие ротацию состава, оставили в запасе тройку «художников» Кирилл Капризов — Максим Шалунов — Сергей Шумаков. А два «А» — Антон Бурдасов и Алексей Марченко — остаются вне игры вот уже четвертый матч подряд.
Скажу честно: работой
Во втором периоде осмелевшие гости открыли счет. Причем в позиционной атаке. Ветеран Юрий Трубачев
До второго перерыва Сергей Монахов упустил распрекрасный шанс увеличить преимущество, но убежав к воротам, проиграл их стражу ближний бой.
Только в третьем периоде хозяева благодаря шайбам в большинстве вырвали победу. Отличились опытный Александр Попов и Валерий Ничушкин. Игра армейцев в очередной раз оставила странное впечатление.
— ЦСКА не хватает твердой руки Квартальнова, — поделился мнением в телерепортаже премьерного для главного тренера «Локомотива» матча эксперт «Матч ТВ» Алексей Бадюков. В понедельник
|ЦСКА
|
3:1
(0:0, 0:1, 3:0)
|Северсталь
|Игорь Никитин
|Александр Гулявцев
|Илья Сорокин
|Алексей Артамкин 58:52 (А. Артамкин 59:23)
|1-й период
|01:36
|Павел Карнаухов
|Павел Чернов
|11:28
|18:28
|Роман Любимов
|2-й период
|Руслан Карлин
|24:23
|27:55
|Сергей Андронов
|27:55
|Сергей Андронов
|Станислав Калашников
|27:55
|Валерий I Васильев (Ю. Трубачев, Д. Вовченко)
|28:42
|28:59
|Михаил Науменков
|Станислав Калашников
|32:15
|39:22
|Михаил Пашнин
|3-й период
|Александр Бумагин
|43:28
|44:05
|Александр Попов (К. Петров, В. Ничушкин)
|44:05
|Иван Телегин
|Олег Яшин
|44:05
|Станислав Калашников
|47:47
|49:46
|Валерий Ничушкин (М. Робинсон, Б. Киселевич)
|Виталий Вишневский
|54:11
|59:23
|п.в.
|Сергей Андронов (И. Телегин, В. Ничушкин)
|22
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Марк Виганд (Швейцария)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)