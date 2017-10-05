Армия ждет твердую руку

ЦСКА возглавил дивизион Тарасова и вернулся на второе место в Западной конференции. «Сталевары» покинули зону плей-офф.

ГОВОРИМ «СЕВЕРСТАЛЬ» — ВСПОМИНАЕТ КВАРТАЛЬНОВА

Даже самые козырные акции и прочие заманиловки для болельщиков не заставят их голосовать ногами, если любимая команда не зажигает. С недавних пор в кассах ЦСКА купившему один билет предлагают второй бесплатно. Однако поднять посещаемость в ледовом дворце на Ленинградке не удается. Впрочем, три с гаком тысяч зрителей на «Северстали» для Москвы сродни аншлагу. Интересно, заполнятся ли под завязку трибуны в субботу на культовом столичном дерби со «Спартаком»? Не помешает ли футбольный матч сборной, проводимый на новой «ВЭБ-Арене» параллельно?

Но даже дерби не может сравниться с сшибкой в понедельник ЦСКА — «Локомотив». После назначения Дмитрия Квартальнова главным тренером железнодорожников.

Вот почему, говоря о «Северстали», мы невольно вспоминаем Квартальнова, когда-то успешно работавшего в Череповце и уволенного как жертва откатного дела.

— Он плохо ищет шайбу, — предъявлял претензии Дмитрий Вячеславович МихаилуАнисину в Череповце. Тот намотал на ус и так находил шайбу в «Витязе» и особенно в московском «Динамо», что стал главным снайпером чемпионского для бело-голубых плей-офф.

Впрочем, это уже перевернутая страница. Ныне в клубе из Череповца новый генеральный менеджер — Валерий Зелепукин, прошедший школу чемпионского ЦСКА Виктора Тихонова. Вернувшись в Воскресенск, он делом доказал, что пропитался духом победителя. С родным «Химиком» не раз клал на лопатки армейцев.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, АРТАМКИН!

Главный тренер «сталеваров» Александр Гулявцев обещал уйти в отставку, если команда к ноябрьскому антракту не окажется в зоне плей-офф. Точнее если не удержится в кубковой восьмерке, потому что накануне матча с ЦСКА занимала восьмое место.

Игроки ярко продемонстрировали солидарность со своим тренером, скинувшись на штраф за его критику судей после разгрома от СКА (2:7). Вряд ли собранная вскладчину сумма в 300 тысяч рублей нанесла ущерб бюджету хоккеистов. Потому как «Северсталь» далеко не бедный клуб. Обязанный попадать в плей-офф. В год 15-летней годовщины самого громкого успеха — серебра-2003.

Но Гулявцев, видно, решил сделать ставку на субботнюю встречу в Подольске с «Витязем», за шесть очков и выпустил против ЦСКА… третьего вратаря, 20-летнего Алексея Артамкина. Дав передышку первому номеру Юлиусу Гудачеку. Тренерскую логику можно понять. Ведь «Северсталь» в последние сезоны стала для армейцев лакомым куском, клиентом. О чем красноречиво говорят разгромы «сталеваров» — 9:1, 8:2, 7:2, усугубленные всякими казусами. Например, голом в свои ворота молодого защитника Вадима Кудако. Голкиперу Сергею Магарилову эта шайба снится до сих пор.

В череповецком клубе мне сообщили, что Артамкина уже засветили в матче со СКА (2:7), в котором он вышел на замену и произвел приятное впечатление.

Хозяева, продолжающие ротацию состава, оставили в запасе тройку «художников» Кирилл Капризов — Максим Шалунов — Сергей Шумаков. А два «А» — Антон Бурдасов и Алексей Марченко — остаются вне игры вот уже четвертый матч подряд.

Скажу честно: работой вратарь-дебютант обделен не был, но атакующие выпады гостей виделись куда опаснее вялого навала хозяев. Временами соперники выходили из берегов, пуская в ход грязные приемы, за которые судьи жестко наказывали.

Во втором периоде осмелевшие гости открыли счет. Причем в позиционной атаке. Ветеран Юрий Трубачев из-за ворот выложил шайбу на средний пятачок защитнику Валерию Васильеву, которого обороняющиеся почему-то забыли. Защитники Игорь Ожиганов и Михаил Пашнин в этот момент стерегли вратаря Илью Сорокина.

До второго перерыва Сергей Монахов упустил распрекрасный шанс увеличить преимущество, но убежав к воротам, проиграл их стражу ближний бой.

Только в третьем периоде хозяева благодаря шайбам в большинстве вырвали победу. Отличились опытный Александр Попов и Валерий Ничушкин. Игра армейцев в очередной раз оставила странное впечатление.