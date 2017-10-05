Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение подряд, уступив «Витязю»
ПОДОЛЬСК (Московская область), 5 окт —
ПОДОЛЬСК (Московская область), 5 окт —
Встреча, состоявшаяся в четверг в Подольске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу «Витязя». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Алексей Копейкин (на 11-й минуте), Иван Петраков (35), Максим Афиногенов (56) и Артем
Жердев, для которого игра стала третьей в составе «Динамо», забил первый гол за рижский клуб. Нападающий «Витязя» Алексей Копейкин прервал 17-матчевую безголевую серию.
«Витязь» после победы над «Динамо» поднялся на восьмое место в Западной конференции.
«Витязь» следующий матч домашней серии проведет в субботу против череповецкой «Северстали», «Динамо» в тот же день сыграет в Братиславе против «Слована».
|Валерий Белов
|Гиртс Анкипанс
|Михаил Бирюков
|Янис Калныньш 57:10 (Я. Калныньш 59:08)
|1-й период
|04:00
|Никита Выглазов
|08:56
|Станислав Романов
|Колтон Гиллис
|08:56
|Карл Столлери
|10:16
|10:47
|Алексей Копейкин (В. Мозик)
|11:25
|Алексей II Семенов
|Брэндон Макмиллан
|11:27
|13:54
|Алексей II Семенов
|15:40
|Иван I Петраков
|2-й период
|23:46
|Алексей II Семенов
|Робертс Липсбергс
|23:46
|26:16
|Игорь Головков
|Николай Жердев (К. Зиле)
|27:50
|34:48
|Иван I Петраков (А. Кулагин)
|3-й период
|Микс Индрашис
|41:00
|41:03
|Роман Горак
|Гинтс Мейя
|55:21
|55:50
|Максим Афиногенов (Ал. Семенов)
|57:10
|Алексей II Семенов
|59:08
|п.в.
|Артем Швец-Роговой (Р. Горак)
|18
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)