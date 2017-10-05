Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован0
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА3
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь4
Динамо Р1
Хоккей. НХЛ
6.10
Бостон Брюинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
6.10
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
6.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
6.10
Оттава Сенаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
6.10
Детройт Ред Уингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
6.10
Чикаго Блэкхокс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
6.10
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
6.10
Лос-Анджелес Кингз
Филадельфия Флайерз
Все события
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Фоторепортажи
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
22:37 (мск), источник: Р-Спорт

Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение подряд, уступив «Витязю»

ПОДОЛЬСК (Московская область), 5 окт — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты подмосковного «Витязя» обыграли рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, латвийский клуб потерпел 14-е поражение подряд.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Подольске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу «Витязя». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Алексей Копейкин (на 11-й минуте), Иван Петраков (35), Максим Афиногенов (56) и Артем Швец-Роговой (60), у «Динамо» отличился Николай Жердев (28).

Читайте также
Дождались: Озолиньш уволен. Кто следующий?

Жердев, для которого игра стала третьей в составе «Динамо», забил первый гол за рижский клуб. Нападающий «Витязя» Алексей Копейкин прервал 17-матчевую безголевую серию.

«Витязь» после победы над «Динамо» поднялся на восьмое место в Западной конференции.

«Витязь» следующий матч домашней серии проведет в субботу против череповецкой «Северстали», «Динамо» в тот же день сыграет в Братиславе против «Слована».

Витязь 4:1
(1:0, 1:1, 2:0)
Динамо Р
5.10.2017, 19:30 Зрители: 2325 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Гиртс Анкипанс
Вратари
Михаил Бирюков Янис Калныньш 57:10 (Я. Калныньш 59:08)
1-й период
04:00 Никита Выглазов
08:56 Станислав Романов
Колтон Гиллис 08:56
Карл Столлери 10:16
10:47 Алексей Копейкин (В. Мозик)
11:25 Алексей II Семенов
Брэндон Макмиллан 11:27
13:54 Алексей II Семенов
15:40 Иван I Петраков
2-й период
23:46 Алексей II Семенов
Робертс Липсбергс 23:46
26:16 Игорь Головков
Николай Жердев (К. Зиле) 27:50
34:48 Иван I Петраков (А. Кулагин)
3-й период
Микс Индрашис 41:00
41:03 Роман Горак
Гинтс Мейя 55:21
55:50 Максим Афиногенов (Ал. Семенов)
57:10 Алексей II Семенов
59:08 п.в. Артем Швец-Роговой (Р. Горак)
Статистика
18 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков
УНИКС разгромил «Зенит» в матче-открытии сезона Единой лиги ВТБ
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Хет-трик Левандовского помог сборной Польши разгромить Армению
Хоккеист «СЮ» дисквалифицирован на 4 игры после матча со СКА
Форвард сборной Англии U21 Абрахам может стать игроком сборной Нигерии
Александр Овечкин поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ
Новости
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь