Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение подряд, уступив «Витязю»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Подольске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу «Витязя». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Алексей Копейкин (на 11-й минуте), Иван Петраков (35), Максим Афиногенов (56) и Артем Швец-Роговой (60), у «Динамо» отличился Николай Жердев (28).

Жердев, для которого игра стала третьей в составе «Динамо», забил первый гол за рижский клуб. Нападающий «Витязя» Алексей Копейкин прервал 17-матчевую безголевую серию.

«Витязь» после победы над «Динамо» поднялся на восьмое место в Западной конференции.