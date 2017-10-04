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19:37 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеист «Салавата Юлаева» Панин дисквалифицирован на четыре матча КХЛ

МОСКВА, 5 окт — Р-Спорт. Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча регулярного чемпионата КХЛ за нарушение в игре против санкт-петербургского СКА, сообщается на официальном сайте лиги.

Панин наказан за «нарушение правил с использование колена» во встрече, которая состоялась в среду в Уфе и завершилась со счетом 6:1 в пользу СКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее на хоккеиста был наложен большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 + 20 минут). Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оставил это наказание без изменений и дисквалифицировал Панина на четыре матча. Игрок также подвергнут денежному штрафу.

В нынешнем сезоне Панин провел 9 матчей в КХЛ, баллов за результативность не набрал.

Салават Юлаев 1:6
(0:3, 0:2, 1:1)
СКА
4.10.2017, 17:00 Зрители: 8068 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Олег Знарок
Вратари
Бен Скривенс 26:48 (И. Федотов 26:48) Игорь Шестеркин
1-й период
Илья Ковальчук 03:36
06:56 Денис Кокарев
Патрик Херсли (Я. Коскиранта, С. Широков) 08:46
10:32 Артем Федоров
Илья Ковальчук (П. Дацюк, Н. Гусев) 11:27
Александр Барабанов (Н. Прохоркин, Н. Гусев) 13:17
Илья Ковальчук 13:52
2-й период
Егор Рыков 23:27
Никита Гусев (Н. Прохоркин, Е. Рыков) 26:48
27:27 Линус Умарк
Илья Ковальчук (И. Шестеркин) 29:10
33:46
39:17
3-й период
44:19 Теему Хартикайнен (Й. Кемппайнен)
Максим Чудинов 49:16
Максим Чудинов 49:16
54:28 Григорий Панин
54:28 Григорий Панин
Илья Ковальчук (П. Дацюк) 54:32
Статистика
35 Штрафное время 31
4 Игра в большинстве 7
0 Голы в большинстве 4
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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