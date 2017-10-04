Сборная этой страны впервые в истории может попасть на чемпионат мира.
Хоккеист «Салавата Юлаева» Панин дисквалифицирован на четыре матча КХЛ
МОСКВА, 5 окт —
МОСКВА, 5 окт —
Панин наказан за «нарушение правил с использование колена» во встрече, которая состоялась в среду в Уфе и завершилась со счетом 6:1 в пользу СКА.
Ранее на хоккеиста был наложен большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 + 20 минут).
В нынешнем сезоне Панин провел 9 матчей в КХЛ, баллов за результативность не набрал.
|Салават Юлаев
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1:6
(0:3, 0:2, 1:1)
|СКА
|Эркка Вестерлунд
|Олег Знарок
|Бен Скривенс 26:48 (И. Федотов 26:48)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Илья Ковальчук
|03:36
|06:56
|Денис Кокарев
|Патрик Херсли (Я. Коскиранта, С. Широков)
|08:46
|10:32
|Артем Федоров
|Илья Ковальчук (П. Дацюк, Н. Гусев)
|11:27
|Александр Барабанов (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
|13:17
|Илья Ковальчук
|13:52
|2-й период
|Егор Рыков
|23:27
|Никита Гусев (Н. Прохоркин, Е. Рыков)
|26:48
|27:27
|Линус Умарк
|Илья Ковальчук (И. Шестеркин)
|29:10
|33:46
|39:17
|3-й период
|44:19
|Теему Хартикайнен (Й. Кемппайнен)
|Максим Чудинов
|49:16
|Максим Чудинов
|49:16
|54:28
|Григорий Панин
|54:28
|Григорий Панин
|Илья Ковальчук (П. Дацюк)
|54:32
|35
|Штрафное время
|31
|4
|Игра в большинстве
|7
|0
|Голы в большинстве
|4
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)