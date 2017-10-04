Хоккеист «Салавата Юлаева» Панин дисквалифицирован на четыре матча КХЛ

Панин наказан за «нарушение правил с использование колена» во встрече, которая состоялась в среду в Уфе и завершилась со счетом 6:1 в пользу СКА.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b5fb79e93e1ec642815a0eea2a28beba_hd/q452717/3b1ed5fe846fd13fcad001bcf4953aac/4662894932?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее на хоккеиста был наложен большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 + 20 минут). Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оставил это наказание без изменений и дисквалифицировал Панина на четыре матча. Игрок также подвергнут денежному штрафу.