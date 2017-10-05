Он не променял на деньги родную «Северсталь». Кагарлицкий — герой череповца

Источник: Спорт-Экспресс

ДУМАЮ, НЕ ОСТАТЬСЯ ЛИ ЕЩЕ НА ГОД

— Мы были уверены, что вы уйдете из «Северстали» этим летом. Почему остались? Деньги? Дали такие же, как в другом клубе?

— В Череповце я получаю меньше, чем мог бы в другой команде.

— Тогда почему же?

— Отчасти из-за семьи. Мы поняли, что еще год надо поиграть в Череповце. Жена ждет ребенка, переезжать куда-либо сейчас не хочется.

— Есть ли другие причины?

— Я считаю «Северсталь» хорошей командой. Понятно, что «Салават Юлаев», с которым я едва не подписал контракт — клуб другого уровня, но мне кажется, что и в Череповце можно развиваться как хоккеисту. Есть и еще одно.

— Что?

— Я люблю Череповец. Это мой родной город. И выступать за команду из родного города — честь для любого хоккеиста.

— Но через год вы уйдете?

— Если бы мы с вами говорили летом, то я бы ответил однозначно. Но сейчас я уже все больше и больше задумываюсь о том, что можно остаться и еще на один сезон. Тут будет многое зависеть от того, как мы сыграем в этом сезоне, получится ли у нас попасть в плей-офф. Но прямо сейчас я уже не так уверен, что непременно уйду.

— Почему же?

— Мы очень неплохо играем. Я тут получаю удовольствие от хоккея. Кроме того, у нас действительно все неплохо складывается, учитывая все обстоятельства. Мы в восьмерке, плотность в конференции такая, что легко можно забраться на третье-четвертое место. И у нас есть команда.

— Которую уже громили.

— Вчистую мы уступили только СКА. С московским «Динамо» была другая ситуация, шансы на хороший результат был до последних минут. Но не повезло. Не реализовали большинство, затем сразу получили. Но это всего два матча. За многие игры нам совершенно не стыдно.

Дмитрий КАГАРЛИЦКИЙ | Источник: Спорт-Экспресс

ЕСТЬ КЛУБЫ, КОТОРЫЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ

— Есть вероятность, что клуб исключат из КХЛ.

— И меня это очень пугает. С этой мыслью я каждый день. Мы и в раздевалке часто поднимаем эту тему. Все соглашаются, что «Северсталь», да и город не заслуживают такого. Я не буду говорить о том, как все это повлияет на развития хоккея для региона. Просто прекрасно понимаю, что вернуться будет крайне сложно и гораздо дороже.

— Но на стадионе нет аншлагов.

— Календарь такой. Я недавно читал интервью Александра Гулявцева в «СЭ» — он все правильно сказал. Людям крайне сложно заполнять трибуны, если у нас три-четыре матча подряд. Это просто дорого. Но я ведь местный, я знаю, как переживают за команду.

— Вы часто ходите на местный комбинат. Как там настроения?

— Все лучше. Действительно, в первое время было недоверие к нам. Всем надоели неудачи команды, да и мы признаем, что играли ужасно. Но в последние полтора сезона все меняется, а простых болельщиков не обманешь. Я стараюсь объяснить, что для нас важен каждый человек на трибунах. И мы готовы умирать на льду ради побед. Я вижу, что отношение меняется. Многих реально беспокоит перспектива исключения. Знаете, попадание в плей-офф решит наши проблемы. Но если честно, в КХЛ много клубов, которые заслуживают исключения гораздо больше. Те, кто копит долги, переносит их на следующий год. Или обманывает игроков. У нас же таких проблем нет.

— Вы плохо играете?

— У каждого клуба есть такой неприятный период в жизни. В НХЛ бывает, что клубы по несколько лет не выходят в плей-офф, но у них все налаживается. Мы на пути к тому, чтобы стать сильной командой.

Дмитрий КАГАРЛИЦКИЙ | Источник: Спорт-Экспресс

ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЙ СТАРАЮСЬ НЕ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ

— Павлу Бучневичу однажды проколи шины из-за плохой игры. Вы встречались с такой агрессией?

— Так Паша играл гораздо хуже меня. Шучу. Нет, у меня ничего такого не было. В магазине могли спросить после поражения, но я в такие дни стараюсь никуда не выбираться. Никаких ресторанов, магазинов, даже в кино не хожу. Зачем нервировать народ?

— Кстати, об этом. Вы ездите на таких крутых машинах — людей это действительно бесит. Я не понимаю, зачем вы покупаете такие автомобили?

— Думал на эту тему. Почему-то считается, что Череповец — бедный город, но это не так. У нас много богатых людей — моя машина ничем не выделяется из общего потока. Это правда, я обращаю на это внимание. Почему покупаем? Ну, покупаем, ведь возможность есть.

— Можете рассказать людям, сколько получаете?

— Я против этого. Открытие зарплат — это совершенно ненужная затея. Зачем копаться в чужих кошельках? Для чего это? Хотя мы были с командой в цеху, и второй вопрос такой задали: «Сколько вы получаете?».

— Мы будем знать, с кого спрашивать по полной программе, а с кого не спрашивать.

— И есть кому с нас спрашивать. И сами мы переживаем. Я просто сторонник того, чтобы люди интересовались чистым хоккеем, а не лезли к нам в карман.

Дмитрий КАГАРЛИЦКИЙ (справа) и Растислав СТАНЯ | Источник: Спорт-Экспресс

ДВАЖДЫ ОТКАЗАЛ «САЛАВАТУ ЮЛАЕВУ»

— Говорят, что вас с Павлом Черновым хотели пригласить в «Локомотив»?

— Впервые слышу. А вот в Уфу я действительно чуть не уехал. Мы уже договорились обо всем, на столе лежал контракт, который надо было подписать. И я понял, что не могу уехать из Череповца. Позвонил Леониду Вайсфельду, объяснил ситуацию. Мы очень хорошо поговорили, и он сказал, что еще надеется со мной поработать.

— Кроме этого были моменты, когда вы едва не ушли?

— Опять же «Салават Юлаев». Когда только Леонид Вайсфельд пришел в клуб, у меня было предложение из этой команды. Но тогда я только вернулся в Череповец, и мне хотелось поиграть дома. Точнее, была более запутанная ситуация. У меня был контракт с «Донбассом», затем клуб по известным причинам ушел из КХЛ, и мой договор ушел в «Автомобилист». Но в Екатеринбурге не были готовы на повторение условий, меня обменяли в «Северсталь». Тут позвонил Леонид Вайсфельд.

— В Донецке вы практически пропустили один сезон из-за страшной травмы. Были мысли, что можете не вернуться? Все-таки разрыв сухожилия на ноге — это не шутки.

— Самое страшное время. Я прекрасно помню, как получил травму. Вся беда в том, что перед этим у меня была операция на тазобедренном суставе. Все прошло удачно, но я был не готов к возвращению. Не готов, но очень хотел. Не слушал врачей, форсировал подготовку и добился того, чтобы выйти на лед. И тогда я понял одну простую вещь, которую говорю всем хоккеистам постоянно.

— Какую?

— Никогда не возвращайтесь на лед, не залечив травму. Никогда! Слушайте врачей, до конца залечите свои болячки. Я получил более серьезное повреждение, так как был не готов к возвращению. Волновался, старался, но организм был не готов. В итоге я врезался в борт и повредил ногу надолго. О тех временах даже страшно вспоминать.

— Что самое страшное?

— Когда ты не видишь прогресса. Каждое утро ты встаешь и хромаешь. Нога продолжает болеть. Ты встаешь на коньки, а боль не уходит. Были разные мысли, но, к счастью, все прошло. Я благодарен всем людям, которые возились со мной, верили в меня, поддерживали. Никому не пожелаю пережить подобное.