Отличившийся в игре с «Салаватом» Барабанов стал автором 10 000-й шайбы в истории СКА

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в среду в Уфе, завершилась со счетом 6:1 в пользу СКА, который, выиграв 18-й матч «регулярки» из 18, повторил рекорд КХЛ по количеству побед подряд. Барабанов забросил третью шайбу армейцев в матче на 14-й минуте.

В чемпионатах страны в 2896 играх регулярных чемпионатов и плей-офф хоккеистами СКА заброшено 8622 шайбы. В кубках СССР, МХЛ и России армейцы забили 338 голов в 72 встречах. В первой лиге и в переходных турнирах на счету питерцев 1043 шайбы в 237 матчах.

Данная победа стала двухсотой в гостевых матчах армейцев в КХЛ, на это достижение у игроков СКА ушло 318 игр. К тому же эта победа — 300-я в основное время в 524 матчах регулярных чемпионатов КХЛ.