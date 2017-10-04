Отличившийся в игре с «Салаватом» Барабанов стал автором 10 000-й шайбы в истории СКА
МОСКВА, 5 окт —
МОСКВА, 5 окт —
Встреча, состоявшаяся в среду в Уфе, завершилась со счетом 6:1 в пользу СКА, который, выиграв 18-й матч «регулярки» из 18, повторил рекорд КХЛ по количеству побед подряд. Барабанов забросил третью шайбу армейцев в матче на 14-й минуте.
В чемпионатах страны в 2896 играх регулярных чемпионатов и
Данная победа стала двухсотой в гостевых матчах армейцев в КХЛ, на это достижение у игроков СКА ушло 318 игр. К тому же эта победа — 300-я в основное время в 524 матчах регулярных чемпионатов КХЛ.
Форвард СКА Павел Дацюк отметил двойной юбилей — 100 игр в КХЛ и 100 набранных очков, из которых 64 балла он набрал в форме
|Салават Юлаев
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1:6
(0:3, 0:2, 1:1)
|СКА
|Эркка Вестерлунд
|Олег Знарок
|Бен Скривенс 26:48 (И. Федотов 26:48)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Илья Ковальчук
|03:36
|06:56
|Денис Кокарев
|Патрик Херсли (Я. Коскиранта, С. Широков)
|08:46
|10:32
|Артем Федоров
|Илья Ковальчук (П. Дацюк, Н. Гусев)
|11:27
|Александр Барабанов (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
|13:17
|Илья Ковальчук
|13:52
|2-й период
|Егор Рыков
|23:27
|Никита Гусев (Н. Прохоркин, Е. Рыков)
|26:48
|27:27
|Линус Умарк
|Илья Ковальчук (И. Шестеркин)
|29:10
|33:46
|39:17
|3-й период
|44:19
|Теему Хартикайнен (Й. Кемппайнен)
|Максим Чудинов
|49:16
|Максим Чудинов
|49:16
|54:28
|Григорий Панин
|54:28
|Григорий Панин
|Илья Ковальчук (П. Дацюк)
|54:32
|35
|Штрафное время
|31
|4
|Игра в большинстве
|7
|0
|Голы в большинстве
|4
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)