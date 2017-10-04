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18:40 (мск), источник: Р-Спорт

Отличившийся в игре с «Салаватом» Барабанов стал автором 10 000-й шайбы в истории СКА

МОСКВА, 5 окт — Р-Спорт. Нападающий СКА Александр Барабанов, отличившийся в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым», стал автором 10 000-й шайбы санкт-петербургской команды за всю историю, сообщается на официальном сайте армейцев.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в среду в Уфе, завершилась со счетом 6:1 в пользу СКА, который, выиграв 18-й матч «регулярки» из 18, повторил рекорд КХЛ по количеству побед подряд. Барабанов забросил третью шайбу армейцев в матче на 14-й минуте.

В чемпионатах страны в 2896 играх регулярных чемпионатов и плей-офф хоккеистами СКА заброшено 8622 шайбы. В кубках СССР, МХЛ и России армейцы забили 338 голов в 72 встречах. В первой лиге и в переходных турнирах на счету питерцев 1043 шайбы в 237 матчах.

Данная победа стала двухсотой в гостевых матчах армейцев в КХЛ, на это достижение у игроков СКА ушло 318 игр. К тому же эта победа — 300-я в основное время в 524 матчах регулярных чемпионатов КХЛ.

Форвард СКА Павел Дацюк отметил двойной юбилей — 100 игр в КХЛ и 100 набранных очков, из которых 64 балла он набрал в форме санкт-петербургского клуба. Евгений Кетов сыграл 500-й матч в КХЛ, на его счету 199 (104 шайбы + 95 передач) очков. За СКА форвард провел 255 встреч и набрал 69 (39+30) баллов за результативность.

Салават Юлаев 1:6
(0:3, 0:2, 1:1)
СКА
4.10.2017, 17:00 Зрители: 8068 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Олег Знарок
Вратари
Бен Скривенс 26:48 (И. Федотов 26:48) Игорь Шестеркин
1-й период
Илья Ковальчук 03:36
06:56 Денис Кокарев
Патрик Херсли (Я. Коскиранта, С. Широков) 08:46
10:32 Артем Федоров
Илья Ковальчук (П. Дацюк, Н. Гусев) 11:27
Александр Барабанов (Н. Прохоркин, Н. Гусев) 13:17
Илья Ковальчук 13:52
2-й период
Егор Рыков 23:27
Никита Гусев (Н. Прохоркин, Е. Рыков) 26:48
27:27 Линус Умарк
Илья Ковальчук (И. Шестеркин) 29:10
33:46
39:17
3-й период
44:19 Теему Хартикайнен (Й. Кемппайнен)
Максим Чудинов 49:16
Максим Чудинов 49:16
54:28 Григорий Панин
54:28 Григорий Панин
Илья Ковальчук (П. Дацюк) 54:32
Статистика
35 Штрафное время 31
4 Игра в большинстве 7
0 Голы в большинстве 4
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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