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«Барыс» в среду в гостях в серии буллитов проиграл минскому «Динамо» (2:3). В этом матче Доус забросил свою 200-ю шайбу в КХЛ.

«Я играл и играю с отличными партнерами, которые любят отдавать передачи. Думаю, что мне повезло выступать много лет в одном сочетании с такими партнерами, как Дастин (Бойд) и Брэндон (Боченски). В этом сезоне мне серьезно помогают Линден (Вей) и Мэтт (Фрэттин). Также последние годы я нередко играл с Мартеном Сен-Пьером, который является отличным распасовщиком. Двести голов — это их заслуга», — цитирует Доуса сайт «Барыса».

Доус стал третьим игроком в истории КХЛ, покорившим отметку в 200 заброшенных шайб. Кроме канадца, который получил также казахстанское гражданство, за всю историю КХЛ достичь отметки в 200 голов смогли только Сергей Мозякин (352 гола) и Данис Зарипов (254).