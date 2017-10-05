«Адмирал» забил 650-ю шайбу за всю историю существования клуба

Хоккейный клуб «Адмирал» забил 650 шайб за всю историю существования клуба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК.

Автором юбилейной шайбы Дмитрий Саюстов, который также сравнял счет в мастче с «Трактором».

Авторы всех юбилейных шайб:

1 шайба, Никлас Бергфорс, 6 сентября 2013 «Амур» — «Адмирал».

50 шайба, Игорь Бортников, 30 октября 2013 «Медвешчак» — «Адмирал».

100 шайба Феликс Шютц, 9 января 2014 «Адмирал» — «Атлант».

150 шайба, Энвер Лисин, 6 сентября 2014 «Авангард» — «Адмирал».

200 шайба, Никита Лисов, 2 ноября 2014 «Слован» — «Адмирал».

250 шайба, Вячеслав Ушенин, 10 января 2015 «Югра» — «Адмирал».

300 шайба, Андрей Сигарёв, 24 февраля 2015 «Адмирал» — «Амур».

350 шайба, Артём Подшендялов, 21 октября 2015 «Адмирал» — «Торпедо».

400 шайба, Джонатон Блум, 11 декабря 2015 «Адмирал» — «Барыс».

450 шайба, Кирилл Воронин, 16 февраля 2016 «Амур» — «Адмирал».

500 шайба, Александр Горшков, 4 октября 2016 «Адмирал» — «Торпедо».

550 шайба, Александр Горшков, 8 декабря 2016 «Металлург» Мг — «Адмирал».

600 шайба, Денис Алексеев, 13 февраля 2017 «Локомотив» — «Адмирал».

650 шайба, Дмитрий Саюстов, 4 октября 2017 «Адмирал» — «Трактор».

Кроме того, благодаря заброшенной шайбе, Дмитрий Саюстов вышел на шестое место в списке снайперов за всю историю клуба, обойдя Энвера Лисина и Дмитрия Лугина.