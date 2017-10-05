«Адмирал» забил 650-ю шайбу за всю историю существования клуба
Ее автором стал Дмитрий Саюстов.
Хоккейный клуб «Адмирал» забил 650 шайб за всю историю существования клуба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Автором юбилейной шайбы Дмитрий Саюстов, который также сравнял счет в мастче с «Трактором».
Авторы всех юбилейных шайб:
1 шайба, Никлас Бергфорс, 6 сентября 2013 «Амур» — «Адмирал».
50 шайба, Игорь Бортников, 30 октября 2013 «Медвешчак» — «Адмирал».
100 шайба Феликс Шютц, 9 января 2014 «Адмирал» — «Атлант».
150 шайба, Энвер Лисин, 6 сентября 2014 «Авангард» — «Адмирал».
200 шайба, Никита Лисов, 2 ноября 2014 «Слован» — «Адмирал».
250 шайба, Вячеслав Ушенин, 10 января 2015 «Югра» — «Адмирал».
300 шайба, Андрей Сигарёв, 24 февраля 2015 «Адмирал» — «Амур».
350 шайба, Артём Подшендялов, 21 октября 2015 «Адмирал» — «Торпедо».
400 шайба, Джонатон Блум, 11 декабря 2015 «Адмирал» — «Барыс».
450 шайба, Кирилл Воронин, 16 февраля 2016 «Амур» — «Адмирал».
500 шайба, Александр Горшков, 4 октября 2016 «Адмирал» — «Торпедо».
550 шайба, Александр Горшков, 8 декабря 2016 «Металлург» Мг — «Адмирал».
600 шайба, Денис Алексеев, 13 февраля 2017 «Локомотив» — «Адмирал».
650 шайба, Дмитрий Саюстов, 4 октября 2017 «Адмирал» — «Трактор».
Кроме того, благодаря заброшенной шайбе, Дмитрий Саюстов вышел на шестое место в списке снайперов за всю историю клуба, обойдя Энвера Лисина и Дмитрия Лугина.
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