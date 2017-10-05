«Ак Барс» одержал третью победу подряд в КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

К этой встрече «Югра» подошла с новым главным тренером (вместо Игоря Захаркина рулевым стал Анатолий Емелин) и прервала серию из 8 поражений подряд, одержав две победы. «Ак Барс» же за последние семь игр уступил лишь единожды. В первом периоде матча с «Югрой» казанцы полностью контролировали ситуацию на площадке. Джастин Азеведо заметил, что голкипер Илья Проскуряков закрыт игроками, и открыл счет в матче. Это шестая шайба, заброшенная канадским форвардом, в нынешнем сезоне.

После перерыва гости смогли навязать борьбу. Однако несмотря на троекратное преимущество по броскам, подопечные Емелина поразить ворота Эмиля Гарипова не сумели. В свою очередь, «барсы» стараниями Станислава Галиева укрепили задел. Все, на что хватило «Югру», забить гол престижа — отличился Скачков. Почти тут же защитник казанского клуба Василий Токранов сделал счет 3:1. Таковым он остался до финальной сирены.

«Непростая игра была, — заявил наставник “Ак Барса” Зинэтула Билялетдинов. — Команды играли хорошо, отдача была на уровне. Хорошо, что выиграли. Ребята отработали неплохо».

Казанская команда, одержав третью победу подряд, упрочила лидерство в Восточной конференции КХЛ. 9 октября «барсы» сыграют на выезде с «Торпедо» (Нижний Новгород).