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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31224444/
5 октября 2017, 5:39 | Хоккей: КХЛ | Восток Медиа

Хабаровский «Амур» вернул молодого защитника «Локомотиву»

Взамен клуб получил денежную компенсацию.

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы обменял Александра Калинина обратно в ярославский «Локомотив». Взамен хабаровчане получили денежную компенсацию. За «тигров» защитник не поиграл и двух месяцев.

В Континентальной хоккейной лиге Александр Калинин выступил за «Амур» всего в двух матчах, сумев заработать в них лишь две минуты штрафа.

«Обмен действительно состоялся. Александр Калинин большую часть матчей отыграл за молодёжную команду “Амурские Тигры”, но при этом был заявлен и за основную команду», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

Агентство писало, что к «тиграм» хоккеист присоединился в конце августа этого года. Его обменяли в обмен на денежную компенсацию из ярославского «Локомотива». Тогда защитника считали одним из наиболее быстро прогрессирующих молодых защитников России. Ранее он выступал в молодёжных командах ярославского клуба — «Локо» и «Локо-Юниор», в 2017 году завоевал Кубок Вызова МХЛ, неоднократно защищал цвета сборной России на юниорском и молодёжном уровнях, являлся одним из кандидатов в состав национальной команды на МЧМ-2018, который пройдет в США в декабре-январе.
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