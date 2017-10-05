Хабаровский «Амур» вернул молодого защитника «Локомотиву»

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы обменял Александра Калинина обратно в ярославский «Локомотив». Взамен хабаровчане получили денежную компенсацию. За «тигров» защитник не поиграл и двух месяцев.

В Континентальной хоккейной лиге Александр Калинин выступил за «Амур» всего в двух матчах, сумев заработать в них лишь две минуты штрафа.

«Обмен действительно состоялся. Александр Калинин большую часть матчей отыграл за молодёжную команду “Амурские Тигры”, но при этом был заявлен и за основную команду», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.