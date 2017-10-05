Хабаровский «Амур» вернул молодого защитника «Локомотиву»
Взамен клуб получил денежную компенсацию.
Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы обменял Александра Калинина обратно в ярославский «Локомотив». Взамен хабаровчане получили денежную компенсацию. За «тигров» защитник не поиграл и двух месяцев.
В Континентальной хоккейной лиге Александр Калинин выступил за «Амур» всего в двух матчах, сумев заработать в них лишь две минуты штрафа.
«Обмен действительно состоялся. Александр Калинин большую часть матчей отыграл за молодёжную команду “Амурские Тигры”, но при этом был заявлен и за основную команду», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель
Агентство писало, что к «тиграм» хоккеист присоединился в конце августа этого года. Его обменяли в обмен на денежную компенсацию из ярославского «Локомотива». Тогда защитника считали одним из наиболее быстро прогрессирующих молодых защитников России. Ранее он выступал в молодёжных командах ярославского клуба — «Локо» и «Локо-Юниор», в 2017 году завоевал Кубок Вызова МХЛ, неоднократно защищал цвета сборной России на юниорском и молодёжном уровнях, являлся одним из кандидатов в состав национальной команды на МЧМ-2018, который пройдет в США в
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