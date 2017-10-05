Главный тренер хабаровского «Амура»: красивый хоккей нам очков не приносит

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов после победного матча над екатеринбургским «Автомобилистом» заявил, что его команда отказалась от красивого хоккея в пользу результативного и играла с прицелом заработать очки. «Тигры», неготовые к высокому темпу гостей, смогли собраться и в итоге взять реванш.

«Играли чётко, на результат. На положительный результат, неважно — очко, два или три. Провели собрание с ребятами, поняли, что красивый хоккей нам очков не приносит — будем играть в рациональный. Может быть, блёкло выглядели в первом периоде, соперник предложил высокий темп, мы были к этому немного не готовы, подрастерялись. В перерыве сделали коррективы, команда стала увереннее играть, сохранять шайбу в зоне атаки, увереннее атаковать, больше бросать, чуть-чуть перехватили инициативу», — рассказал Андрей Мартемьянов.

Наставник «тигров» похвалил бригаду меньшинства, которая надёжно сыграла в обороне и даже сумела отличиться голом. Из недостатков своей команды Андрей Мартемьянов назвал вялую игру в первом тайме. С ним согласились и сами хоккеисты «Амура». По словам нападающего Олега Ли, записавшего на свой счёт две результативные передаче во встрече с «Автомобилистом», стартовый период «тигры» провели скованно, однако после разговора с тренерским штабом смогли раскрепоститься.

«Мотивация безусловно была, потому что в Екатеринбурге нас “ударили по носу”. Конечно, хотелось реванша. Когда играли в меньшинстве, соперник недооценил нас, плюс мы хорошо сыграли в обороне и Алексей Бывальцев хорошо открылся. Это и помогло забросить шайбу», — отметил Олег Ли.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «Амур» начал очередную домашнюю серию игрой против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. В основное время соперники не смогли определить победителя, и игра переместилась в овертайм, где лучшими оказались «тигры».