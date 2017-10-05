Главный тренер хабаровского «Амура»: красивый хоккей нам очков не приносит
Андрей Мартемьянов заявил, что теперь команда играет на результат.
Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов после победного матча над екатеринбургским «Автомобилистом» заявил, что его команда отказалась от красивого хоккея в пользу результативного и играла с прицелом заработать очки. «Тигры», неготовые к высокому темпу гостей, смогли собраться и в итоге взять реванш.
«Играли чётко, на результат. На положительный результат, неважно — очко, два или три. Провели собрание с ребятами, поняли, что красивый хоккей нам очков не приносит — будем играть в рациональный. Может быть, блёкло выглядели в первом периоде, соперник предложил высокий темп, мы были к этому немного не готовы, подрастерялись. В перерыве сделали коррективы, команда стала увереннее играть, сохранять шайбу в зоне атаки, увереннее атаковать, больше бросать,
Наставник «тигров» похвалил бригаду меньшинства, которая надёжно сыграла в обороне и даже сумела отличиться голом. Из недостатков своей команды Андрей Мартемьянов назвал вялую игру в первом тайме. С ним согласились и сами хоккеисты «Амура». По словам нападающего Олега Ли, записавшего на свой счёт две результативные передаче во встрече с «Автомобилистом», стартовый период «тигры» провели скованно, однако после разговора с тренерским штабом смогли раскрепоститься.
«Мотивация безусловно была, потому что в Екатеринбурге нас “ударили по носу”. Конечно, хотелось реванша. Когда играли в меньшинстве, соперник недооценил нас, плюс мы хорошо сыграли в обороне и Алексей Бывальцев хорошо открылся. Это и помогло забросить шайбу», — отметил Олег Ли.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «Амур» начал очередную домашнюю серию игрой против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. В основное время соперники не смогли определить победителя, и игра переместилась в овертайм, где лучшими оказались «тигры».
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