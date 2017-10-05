«Адмирал» играл при полупустых трибунах

К сожалению, болельщики несколько разочаровались в команде после 12 поражений в 16 матчах. Трибуны «Фетисов-Арены» оказались заполнены лишь наполовину — 2882 зрителя. Это — печальный антирекорд «Адмирала» за всю историю клуба. Не помогли ни автобусы, ни специально запущенные для перевозки болельщиков электропоезда. Если у команды нет ни игры, ни результата, то поддержать любимцев приходят лишь самые преданные болельщики, у которых еще и нет других важных дел в среду вечером. Таких, как показала встреча — не так много. Разве что если раньше «достать» билеты на «Адмирал» было не так просто, то сейчас для перекупщиков матчи «Адмирала» — не вариант. С помощью электронных сервисов можно выбрать билет на любой сектор, включая замечательные «семейные» диваны.

Теперь об игре. Бывший игрок «Адмирала» Рихард Гюнге как в лучшие времена открыл счёт, обманув сразу троих «адмиральцев». Эх, где вы, Шютц, Бергфорс и Гюнге, так нужные «Адмиралу» в этом сезоне… Ну да ладно. Кручинин при полном попустительстве защиты хозяев площадки дважды убегал один на один с вратарем владивостокцев Бобковым, и один из этих выходов сумел завершить результативно — 0: 2.

«Адмирал» сумел вернуться в игру за 3 минуты до конца второго периода. Это Бутузов прошел по флангу и с кистей точно бросил в ближний угол — 1: 2. Казалось, что матч постепенно идет к победе «Трактора», но в концовке третьего периода Дмитрий Саюстов сравнял счёт, забросив шайбу под перекладину — 2: 2. Получив большинство, в дополнительное время его точно реализовал Владимир Ткачёв, принеся победу «Адмиралу» — 3:2.

После 17 туров «Адмирал» занимает 12 место в восточной конференции континентальной хоккейной лиги. Следующую игру владивостокцы проведут на площадке «Фетисов-Арены» 6 октября против «Лады».

Дмитрий Санников.