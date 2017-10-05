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5 октября 2017, 0:18 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дуайер: Я точно не выключал свет в раздевалке «Барыса»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итог игры с «Барысом» (3:2 Б).

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> подвёл итог игры с <span class=error>Барысом</span> (3:2 Б). Увеличить
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«Очень важная победа для нашей команды. «Барыс» — одна из ведущих команд лиги, с эффективными атакующими звеньями. Знали, что их ведущие игроки находятся в топе КХЛ по количеству голов и ассистентских передач. Нам нужно было сосредоточиться на деталях перед матчем, чтобы выиграть. Игра проходила в кошки-мышки. Это была игра характеров: обе команды были достаточно сильны и в обороне, и в атаке. Всё решил наш хороший розыгрыш лишнего — сегодня мы забросили очень важную шайбу в большинстве. Хочу особенно отметить Йонаса Энрота, который много нас спасал, сыграл просто замечательно на буллитах. Йонас помог нам добыть эти 2 очка. Мы очень рады важной победе. Сегодня выиграли два очка. «Барыс» — остроатакующая команда. Мы смогли ограничить их лишь несколькими моментами у наших ворот. Мы великолепно отыграли в меньшинстве. Эти два балла очень важны. Считаю, команда прибавляет при игре в большинстве. Эти две игры были достаточно неплохие: мы имели достаточно моментов, играя в большинстве. Надо учитывать, что мы обходимся без наших ведущих игроков, которые играют важную роль в большинстве.

В динамовской раздевалке был свет? Я точно не выключал свет в раздевалке соперника. Что касается нашей команды, то всё было хорошо. Сейчас в раздевалке играет музыка, мы радуемся победе.

Не знаю, кто из травмированных сможет сыграть в пятницу. Это решится непосредственно перед игрой. Скилле и Лисовец точно не смогут принять участие. Коробов и Фонтэйн, возможно, сыграют в пятницу. Мы просматривали Когалева ещё летом, на предсезонном турнире в Риге. Он провёл 2 игры в составе нашей команды — хороший, молодой игрок. У него есть опыт игры за национальную сборную на чемпионате мира. Он должен доказывать, что может играть на таком уровне, в такой лиге. Учитывая наши проблемы в атаке из-за травмированных игроков, он получит шанс в одной из следующих игр. Посмотрим, как будем его применять и какая у него будет роль в команде, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

4.10.2017 19:30 Зрители 11212 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 3:2 Б Барыс
(1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Горди Дуайер Евгений Корешков
Вратари
Юнас Энрот Хенрик Карлссон 58:15 (Х. Карлссон 59:09)
1-й период
Талгат Жайлауов (М. Сан-Пьер, К. Пушкарев) 12:35
Мартен Сан-Пьер 15:20
18:11 Александр Китаров (С. Дрозд, И. Шинкевич)
18:58 Куинтон Хауден
19:17 Илья Шинкевич
2-й период
Павел Акользин 23:46
Талгат Жайлауов 27:46
29:24 Александр Кулаков
31:10
Линден Вей 34:11
Линден Вей 34:11
37:56 Куинтон Хауден (М-А. Граньяни, А. Матерухин)
39:49 Сергей Дрозд
3-й период
Александр Липин 51:57
57:13 Александр Павлович
59:09 Александр Павлович
Найджел Доус (Т. Жайлауов, Р. Савченко) 59:09
Овертайм
Константин Пушкарев 61:43
64:41 Артем Волков
Серия буллитов - победный бросок
Анд. Степанов
Статистика
22 Штрафное время 16
8 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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Новости КХЛ

Хоккеисты «Динамо» обыграли по буллитам «Барыс» и одержали вторую победу подряд на домашней площадке

Хоккеисты «Динамо» обыграли по буллитам «Барыс» и одержали вторую победу подряд на домашней площадке

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли по буллитам «Барыс» со 3:2 счетом (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) и одержали вторую победу подряд на домашней площадке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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