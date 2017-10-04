Дмитрий Квартальнов: Плохая кобыла со старта берет!

Конечно, после победы в своем дебютном матче за ярославский клуб Дмитрий Квартальнов был доволен. Настолько, что начал пресс-конференцию с шутки в свой собственный адрес. Таким веселым его, а прошлом сезоне удавалось видеть не часто!

— Даже не знаю… Говорят, плохая кобыла берет со старта, — улыбнулся тренер, комментируя свой первый поединок после возвращения в КХЛ. — Ну а, если серьезно, хочу сказать огромное спасибо своему предшественнику Алексею Кудашову. Он провел невероятно хорошую работу в «Локомотиве». Я доволен командой. А сложилось все вот так вот, как сложилось… Каждый тренер несет персональную ответственность за результат. Такая у нас работа.

— Оцените свой дебют в «Локомотиве».

— С результатом нам немного повезло, конечно. Сашка (Александр Судницин, голкипер «Локомотива» — Прим. Ред.), дал нам шанс проявить себя. Выстоял в паре, даже тройке дохлых моментов у наших ворот. Но, конечно, здорово, что сыграли на «ноль», забили, победили…

— В этом матче вы явно намеренно не экспериментировали с составами звеньев. Будут ли перемены в дальнейшем? И не только в тройках, но и в составе?

— Все для меня сложилось очень быстро и неожиданно. В Москву на матч приехало 22 человека. Не было даже маленького люфта, чтобы что-то менять. Вот вернемся в Ярославль, осмотримся. Познакомлюсь с ребятами поближе. Потом перемены, возможно, и будут.

— Полунина собираетесь вернуть в состав?

— Сперва опять же — познакомлюсь. Потренируемся вместе, там посмотрим.

— А свой тренерский штаб увеличивать будете?

— Пока ничего определенного сказать не могу.

— Следующий матч у вас с ЦСКА. Что испытываете при мысли о встрече со своей бывшей командой?

— ЦСКА, ЦСКА, голубые дали…, — неожиданно запел Квартальнов в ответ. — Да хорошие у меня чувства. Но это обычная игра. А нам надо свою поймать. Так что буду серьезно готовиться к встрече с армейцами. Но думать не о них, в о своей команде.

— Соскучились по хоккею за полгода?

— Очень!