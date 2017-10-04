Дмитрий Квартальнов: Плохая кобыла со старта берет!
Новый главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов дал свое первое интервью после возвращения в КХЛ, победив «Динамо» — 2:0.
Конечно, после победы в своем дебютном матче за ярославский клуб Дмитрий Квартальнов был доволен. Настолько, что начал
— Даже не знаю… Говорят, плохая кобыла берет со старта, — улыбнулся тренер, комментируя свой первый поединок после возвращения в КХЛ. — Ну а, если серьезно, хочу сказать огромное спасибо своему предшественнику Алексею Кудашову. Он провел невероятно хорошую работу в «Локомотиве». Я доволен командой. А сложилось все вот так вот, как сложилось… Каждый тренер несет персональную ответственность за результат. Такая у нас работа.
— Оцените свой дебют в «Локомотиве».
— С результатом нам немного повезло, конечно. Сашка (Александр Судницин, голкипер «Локомотива» — Прим. Ред.), дал нам шанс проявить себя. Выстоял в паре, даже тройке дохлых моментов у наших ворот. Но, конечно, здорово, что сыграли на «ноль», забили, победили…
— В этом матче вы явно намеренно не экспериментировали с составами звеньев. Будут ли перемены в дальнейшем? И не только в тройках, но и в составе?
— Все для меня сложилось очень быстро и неожиданно. В Москву на матч приехало 22 человека. Не было даже маленького люфта, чтобы
— Полунина собираетесь вернуть в состав?
— Сперва опять же — познакомлюсь. Потренируемся вместе, там посмотрим.
— А свой тренерский штаб увеличивать будете?
— Пока ничего определенного сказать не могу.
— Следующий матч у вас с ЦСКА. Что испытываете при мысли о встрече со своей бывшей командой?
— ЦСКА, ЦСКА, голубые дали…, — неожиданно запел Квартальнов в ответ. — Да хорошие у меня чувства. Но это обычная игра. А нам надо свою поймать. Так что буду серьезно готовиться к встрече с армейцами. Но думать не о них, в о своей команде.
— Соскучились по хоккею за полгода?
— Очень!
|4.10.2017 19:30
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|Регулярный чемпионат
|ВТБ Ледовый дворец
|Владимир Воробьев
|Дмитрий Квартальнов
|Иван Бочаров 59:13
|Александр Судницин
|1-й период
|Брэндон Козун
|00:32
|Александр Кадейкин
|01:40
|09:21
|Дмитрий Вишневский
|Владислав Картаев (Е. Аверин, Д. Апальков)
|13:05
|Никита Черепанов
|16:11
|2-й период
|Даниил Апальков
|21:24
|28:56
|Денис Алексеев
|32:44
|Стаффан Кронвалль (Я. Накладал, П. Контиола)
|37:35
|3-й период
|45:15
|Евгений Артюхин
|Якуб Накладал
|45:15
|54:33
|Евгений Артюхин
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
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