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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31223265/
4 октября 2017, 23:33 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Дмитрий Квартальнов: Плохая кобыла со старта берет!

Новый главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов дал свое первое интервью после возвращения в КХЛ, победив «Динамо» — 2:0.

Конечно, после победы в своем дебютном матче за ярославский клуб Дмитрий Квартальнов был доволен. Настолько, что начал пресс-конференцию с шутки в свой собственный адрес. Таким веселым его, а прошлом сезоне удавалось видеть не часто!

— Даже не знаю… Говорят, плохая кобыла берет со старта, — улыбнулся тренер, комментируя свой первый поединок после возвращения в КХЛ. — Ну а, если серьезно, хочу сказать огромное спасибо своему предшественнику Алексею Кудашову. Он провел невероятно хорошую работу в «Локомотиве». Я доволен командой. А сложилось все вот так вот, как сложилось… Каждый тренер несет персональную ответственность за результат. Такая у нас работа.

— Оцените свой дебют в «Локомотиве».

— С результатом нам немного повезло, конечно. Сашка (Александр Судницин, голкипер «Локомотива» — Прим. Ред.), дал нам шанс проявить себя. Выстоял в паре, даже тройке дохлых моментов у наших ворот. Но, конечно, здорово, что сыграли на «ноль», забили, победили…

— В этом матче вы явно намеренно не экспериментировали с составами звеньев. Будут ли перемены в дальнейшем? И не только в тройках, но и в составе?

— Все для меня сложилось очень быстро и неожиданно. В Москву на матч приехало 22 человека. Не было даже маленького люфта, чтобы что-то менять. Вот вернемся в Ярославль, осмотримся. Познакомлюсь с ребятами поближе. Потом перемены, возможно, и будут.

— Полунина собираетесь вернуть в состав?

— Сперва опять же — познакомлюсь. Потренируемся вместе, там посмотрим.

— А свой тренерский штаб увеличивать будете?

— Пока ничего определенного сказать не могу.

— Следующий матч у вас с ЦСКА. Что испытываете при мысли о встрече со своей бывшей командой?

— ЦСКА, ЦСКА, голубые дали…, — неожиданно запел Квартальнов в ответ. — Да хорошие у меня чувства. Но это обычная игра. А нам надо свою поймать. Так что буду серьезно готовиться к встрече с армейцами. Но думать не о них, в о своей команде.

— Соскучились по хоккею за полгода?

— Очень!

4.10.2017 19:30 Зрители 5838 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
ХК Динамо 0:2 Локомотив
(0:1, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
Владимир Воробьев Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Бочаров 59:13 Александр Судницин
1-й период
Брэндон Козун 00:32
Александр Кадейкин 01:40
09:21 Дмитрий Вишневский
Владислав Картаев (Е. Аверин, Д. Апальков) 13:05
Никита Черепанов 16:11
2-й период
Даниил Апальков 21:24
28:56
Денис Алексеев 32:44
Стаффан Кронвалль (Я. Накладал, П. Контиола) 37:35
3-й период
45:15 Евгений Артюхин
Якуб Накладал 45:15
54:33 Евгений Артюхин
Статистика
8 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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