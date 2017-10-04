Вестерлунд: Поражение «Салавата» от СКА со счетом 1:6 в КХЛ говорит об уровне уфимцев
МОСКВА, 4 окт —
Р-Спорт. Поражение «Салавата Юлаева» от санкт-петербургского СКА со счетом 1:6 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ свидетельствует об уровне уфимской команды, заявил главный тренер башкирского хоккейного клуба Эркка Вестерлунд.
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Встреча, состоявшаяся в среду в Уфе, завершилась со счетом 6:1 (3:0 2:0, 1:1) в пользу армейцев. СКА, выиграв 18-й матч «регулярки» из 18, повторил рекорд КХЛ по количеству побед кряду, который был установлен в сезоне-2010/11 омским «Авангардом».
«Мы увидели лучшую команду лиги. Мы готовились к тому, чтобы хорошо сыграть в обороне, но не понимали, насколько хорош наш соперник. Они очень хорошо играют как в нападении, так и в защите. Это тот уровень, это как мы играли против СКА. 1:6 — сейчас это наш уровень», — сказал Вестерлунд, чьи слова приводит официальный сайт «Салавата Юлаева».
«Я думаю, что это последний урок для нас — что нужно, чтобы быть хорошей командой. Также нам немного не повезло в начале, и соперники забили четыре гола в большинстве. Мы должны еще лучше играть в защите», — добавил он.
Главный тренер СКА Олег Знарок признался, что игра с «Салаватом Юлаевым» стала первой, от которой он получил удовольствие.
«Хорошие два периода, хорошее начало, в третьем немного сбавили обороты, а так — доволен игрой, особенно в первых периодах. Мне вообще все голы понравились. Было здорово разыграно. Это вообще первая игра, где я получил удовольствие от игры. Мы на каждую игру выходим как на последний бой. Нам очень тяжело играть. На нас все настраиваются втройне. И команду настроить очень тяжело», — заявил Знарок.
|4.10.2017 17:00
|Зрители 8068
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|1:6
|СКА
|(0:3, 0:2, 1:1)
|Эркка Вестерлунд
|Олег Знарок
|Бен Скривенс 26:48 (И. Федотов 26:48)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Илья Ковальчук
|03:36
|06:56
|Денис Кокарев
|Патрик Херсли (Я. Коскиранта, С. Широков)
|08:46
|10:32
|Артем Федоров
|Илья Ковальчук (П. Дацюк, Н. Гусев)
|11:27
|Александр Барабанов (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
|13:17
|Илья Ковальчук
|13:52
|2-й период
|Егор Рыков
|23:27
|Никита Гусев (Н. Прохоркин, Е. Рыков)
|26:48
|27:27
|Линус Умарк
|Илья Ковальчук (И. Шестеркин)
|29:10
|33:46
|39:17
|3-й период
|44:19
|Теему Хартикайнен (Й. Кемппайнен)
|Максим Чудинов
|49:16
|Максим Чудинов
|49:16
|54:28
|Григорий Панин
|54:28
|Григорий Панин
|Илья Ковальчук (П. Дацюк)
|54:32
|35
|Штрафное время
|31
|4
|Игра в большинстве
|7
|0
|Голы в большинстве
|4
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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