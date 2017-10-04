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4 октября 2017, 23:35 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Вестерлунд: Поражение «Салавата» от СКА со счетом 1:6 в КХЛ говорит об уровне уфимцев

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт. Поражение «Салавата Юлаева» от санкт-петербургского СКА со счетом 1:6 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ свидетельствует об уровне уфимской команды, заявил главный тренер башкирского хоккейного клуба Эркка Вестерлунд.

Поражение <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span> от <nobr>санкт-петербургского</nobr> <span class=error>СКА</span> со счетом 1:6 в домашнем матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> свидетельствует об уровне уфимской команды заявил главный тренер башкирского хоккейного клуба <span class=error>Эркка</span> Вестерлунд. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в среду в Уфе, завершилась со счетом 6:1 (3:0 2:0, 1:1) в пользу армейцев. СКА, выиграв 18-й матч «регулярки» из 18, повторил рекорд КХЛ по количеству побед кряду, который был установлен в сезоне-2010/11 омским «Авангардом».

«Мы увидели лучшую команду лиги. Мы готовились к тому, чтобы хорошо сыграть в обороне, но не понимали, насколько хорош наш соперник. Они очень хорошо играют как в нападении, так и в защите. Это тот уровень, это как мы играли против СКА. 1:6 — сейчас это наш уровень», — сказал Вестерлунд, чьи слова приводит официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Я думаю, что это последний урок для нас — что нужно, чтобы быть хорошей командой. Также нам немного не повезло в начале, и соперники забили четыре гола в большинстве. Мы должны еще лучше играть в защите», — добавил он.

Главный тренер СКА Олег Знарок признался, что игра с «Салаватом Юлаевым» стала первой, от которой он получил удовольствие.

«Хорошие два периода, хорошее начало, в третьем немного сбавили обороты, а так — доволен игрой, особенно в первых периодах. Мне вообще все голы понравились. Было здорово разыграно. Это вообще первая игра, где я получил удовольствие от игры. Мы на каждую игру выходим как на последний бой. Нам очень тяжело играть. На нас все настраиваются втройне. И команду настроить очень тяжело», — заявил Знарок.

4.10.2017 17:00 Зрители 8068 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 1:6 СКА
(0:3, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Олег Знарок
Вратари
Бен Скривенс 26:48 (И. Федотов 26:48) Игорь Шестеркин
1-й период
Илья Ковальчук 03:36
06:56 Денис Кокарев
Патрик Херсли (Я. Коскиранта, С. Широков) 08:46
10:32 Артем Федоров
Илья Ковальчук (П. Дацюк, Н. Гусев) 11:27
Александр Барабанов (Н. Прохоркин, Н. Гусев) 13:17
Илья Ковальчук 13:52
2-й период
Егор Рыков 23:27
Никита Гусев (Н. Прохоркин, Е. Рыков) 26:48
27:27 Линус Умарк
Илья Ковальчук (И. Шестеркин) 29:10
33:46
39:17
3-й период
44:19 Теему Хартикайнен (Й. Кемппайнен)
Максим Чудинов 49:16
Максим Чудинов 49:16
54:28 Григорий Панин
54:28 Григорий Панин
Илья Ковальчук (П. Дацюк) 54:32
Статистика
35 Штрафное время 31
4 Игра в большинстве 7
0 Голы в большинстве 4
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
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