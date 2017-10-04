Вестерлунд: Поражение «Салавата» от СКА со счетом 1:6 в КХЛ говорит об уровне уфимцев

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Встреча, состоявшаяся в среду в Уфе, завершилась со счетом 6:1 (3:0 2:0, 1:1) в пользу армейцев. СКА, выиграв 18-й матч «регулярки» из 18, повторил рекорд КХЛ по количеству побед кряду, который был установлен в сезоне-2010/11 омским «Авангардом».

«Мы увидели лучшую команду лиги. Мы готовились к тому, чтобы хорошо сыграть в обороне, но не понимали, насколько хорош наш соперник. Они очень хорошо играют как в нападении, так и в защите. Это тот уровень, это как мы играли против СКА. 1:6 — сейчас это наш уровень», — сказал Вестерлунд, чьи слова приводит официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Я думаю, что это последний урок для нас — что нужно, чтобы быть хорошей командой. Также нам немного не повезло в начале, и соперники забили четыре гола в большинстве. Мы должны еще лучше играть в защите», — добавил он.

Главный тренер СКА Олег Знарок признался, что игра с «Салаватом Юлаевым» стала первой, от которой он получил удовольствие.

«Хорошие два периода, хорошее начало, в третьем немного сбавили обороты, а так — доволен игрой, особенно в первых периодах. Мне вообще все голы понравились. Было здорово разыграно. Это вообще первая игра, где я получил удовольствие от игры. Мы на каждую игру выходим как на последний бой. Нам очень тяжело играть. На нас все настраиваются втройне. И команду настроить очень тяжело», — заявил Знарок.