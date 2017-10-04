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4 октября 2017, 23:09 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Шайба Доуса в ворота «Динамо» стала для него 200-й в матчах КХЛ

Шайба, заброшенная в ворота минского «Динамо» стала юбилейной для капитана «Барыса» Найджела Доуса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во встрече, которая прошла в Минске, Доус отличился за несколько секунд до конца матча и спас свою команду от поражения в основное время. Это взятие ворот стало для форварда двухсотым в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отметим, что в нынешнем сезоне Доус возглавляет гонку лучших снайперов Лиги, а также входит в тройку лучших бомбардиров.

Напомним, «Барыс» в Минске уступил местному «Динамо» в овертайме со счетом 2:3.

4.10.2017 19:30 Зрители 11212 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 3:2 Б Барыс
(1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Горди Дуайер Евгений Корешков
Вратари
Юнас Энрот Хенрик Карлссон 58:15 (Х. Карлссон 59:09)
1-й период
Талгат Жайлауов (М. Сан-Пьер, К. Пушкарев) 12:35
Мартен Сан-Пьер 15:20
18:11 Александр Китаров (С. Дрозд, И. Шинкевич)
18:58 Куинтон Хауден
19:17 Илья Шинкевич
2-й период
Павел Акользин 23:46
Талгат Жайлауов 27:46
29:24 Александр Кулаков
31:10
Линден Вей 34:11
37:56 Куинтон Хауден (М-А. Граньяни, А. Матерухин)
39:49 Сергей Дрозд
3-й период
Александр Липин 51:57
57:13 Александр Павлович
59:09 Александр Павлович
Найджел Доус (Т. Жайлауов, Р. Савченко) 59:09
Овертайм
Константин Пушкарев 61:43
64:41
Серия буллитов - победный бросок
Анд. Степанов
Статистика
22 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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Новости КХЛ

Хоккеисты «Динамо» обыграли по буллитам «Барыс» и одержали вторую победу подряд на домашней площадке

Хоккеисты «Динамо» обыграли по буллитам «Барыс» и одержали вторую победу подряд на домашней площадке

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли по буллитам «Барыс» со 3:2 счетом (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) и одержали вторую победу подряд на домашней площадке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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