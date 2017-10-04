Шайба Доуса в ворота «Динамо» стала для него 200-й в матчах КХЛ
Шайба, заброшенная в ворота минского «Динамо» стала юбилейной для капитана «Барыса» Найджела Доуса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Во встрече, которая прошла в Минске, Доус отличился за несколько секунд до конца матча и спас свою команду от поражения в основное время. Это взятие ворот стало для форварда двухсотым в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отметим, что в нынешнем сезоне Доус возглавляет гонку лучших снайперов Лиги, а также входит в тройку лучших бомбардиров.
Напомним, «Барыс» в Минске уступил местному «Динамо» в овертайме со счетом 2:3.
|4.10.2017 19:30
|Зрители 11212
|Регулярный чемпионат
|Минск-Арена
Главные тренеры
|Горди Дуайер
|Евгений Корешков
Вратари
|Юнас Энрот
|Хенрик Карлссон 58:15 (Х. Карлссон 59:09)
|1-й период
|Талгат Жайлауов (М. Сан-Пьер, К. Пушкарев)
|12:35
|Мартен Сан-Пьер
|15:20
|18:11
|Александр Китаров (С. Дрозд, И. Шинкевич)
|18:58
|Куинтон Хауден
|19:17
|Илья Шинкевич
|2-й период
|Павел Акользин
|23:46
|Талгат Жайлауов
|27:46
|29:24
|Александр Кулаков
|31:10
|Линден Вей
|34:11
|37:56
|Куинтон Хауден (М-А. Граньяни, А. Матерухин)
|39:49
|Сергей Дрозд
|3-й период
|Александр Липин
|51:57
|57:13
|Александр Павлович
|59:09
|Александр Павлович
|Найджел Доус (Т. Жайлауов, Р. Савченко)
|59:09
|Овертайм
|Константин Пушкарев
|61:43
|64:41
Серия буллитов - победный бросок
|Анд. Степанов
Статистика
|22
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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