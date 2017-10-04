Шайба Доуса в ворота «Динамо» стала для него 200-й в матчах КХЛ

Во встрече, которая прошла в Минске, Доус отличился за несколько секунд до конца матча и спас свою команду от поражения в основное время. Это взятие ворот стало для форварда двухсотым в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отметим, что в нынешнем сезоне Доус возглавляет гонку лучших снайперов Лиги, а также входит в тройку лучших бомбардиров.

Напомним, «Барыс» в Минске уступил местному «Динамо» в овертайме со счетом 2:3.