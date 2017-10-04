Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31223137/
4 октября 2017, 23:12 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Матч «Куньлунь» — «Лада» в Шанхае обновил антирекорд сезона КХЛ по посещаемости

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт, Александр Рогулев. Матч регулярного чемпионата КХЛ между китайским клубом «Куньлунь» и тольяттинской «Ладой» обновил антирекорд сезона по посещаемости.

Матч регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> между китайским клубом Куньлунь и тольяттинской <span class=error>Ладой</span> обновил антирекорд сезона по посещаемости. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в шанхайском дворце «Фэй Ян», завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Майка Кинэна. Согласно официальному протоколу, на игре собралось 1420 зрителей. Это новый антирекорд нынешнего сезона, ранее он принадлежал игре между нижнекамским «Нефтехимиком» и владивостокским «Адмиралом», где собралось 1523 человека.

«Куньлунь» 29 октября сообщил, что у него нет возможности провести домашние матчи чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора», «Лады» и магнитогорского «Металлурга» в Шанхае (2, 4 и 6 октября соответственно), поэтому они пройдут на льду соперников. В субботу в пресс-службе «Куньлуня» заявили, что клуб все же сможет провести матчи в Китае.

Арене в Шанхае принадлежит антирекорд посещаемости в истории КХЛ — в прошлом сезоне на матч «Куньлуня» с «Нефтехимиком» пришло 550 зрителей.

4.10.2017 10:30 Зрители 1420 Регулярный чемпионат Shanghai Feiyang Skating Center
Куньлунь 2:1 Лада
(1:1, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Майк Кинэн Артис Аболс
Вратари
Магнус Хелльберг Антон Красоткин 58:29 (А. Красоткин 59:34-59:38)
1-й период
07:06 Жильбер Брюле
Никита Филатов 07:06
14:58 Джо Брэйден
15:08 Йоонас Ярвинен
Чарльз Геноуэй 16:09
17:00 Кори Кейн (К. Чипчура)
Рафаэль Ахметов 17:42
2-й период
23:46 Артур Кулда
Денис Зернов 25:08
31:39 Юйэнь Зак (А. Поникаровский, П. Воробей)
39:43
3-й период
Денис Зернов 41:25
Денис Зернов 41:25
44:48 Лукас Локхарт
49:41 Артур Кулда
Статистика
12 Штрафное время 20
4 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
Новости Матчи Состав Статистика
Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
3 октября

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото