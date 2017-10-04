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Встреча, прошедшая в шанхайском дворце «Фэй Ян», завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Майка Кинэна. Согласно официальному протоколу, на игре собралось 1420 зрителей. Это новый антирекорд нынешнего сезона, ранее он принадлежал игре между нижнекамским «Нефтехимиком» и владивостокским «Адмиралом», где собралось 1523 человека.

«Куньлунь» 29 октября сообщил, что у него нет возможности провести домашние матчи чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора», «Лады» и магнитогорского «Металлурга» в Шанхае (2, 4 и 6 октября соответственно), поэтому они пройдут на льду соперников. В субботу в пресс-службе «Куньлуня» заявили, что клуб все же сможет провести матчи в Китае.

Арене в Шанхае принадлежит антирекорд посещаемости в истории КХЛ — в прошлом сезоне на матч «Куньлуня» с «Нефтехимиком» пришло 550 зрителей.