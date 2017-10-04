Шайбы Жайлауова и Доуса не спасли «Барыс» от поражения в Минске

В гостевой игре регулярного чемпионата подопечные Евгения Корешкова в Минске встречались с местным «Динамо». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев в серии буллитов.

Автором первой шайбы в составе «Барыса» стал Талгат Жайлауов, которому на 13-й минуте ассистировали Мартен Сен-Пьер и Константин Пушкарев.

На это взятие ворот хоккеисты «Динамо» ответили голами на 19-й и 38-й минутах, шайбы забросили Александр Китаров и Куинтон Хауден.

Игру в овертайм перевел капитан «Барыса» Найджел Доус, который сравнял счет с передачи Талгата Жайлауова и Павла Акользина за несколько секунд до окончания основного времени.

В овертайме голов забито не было, а в серии послематчевых буллитов точнее были хоккеисты «Динамо». Хоккеисты астанинского клуба ни разу не попали в цель — броски исполняли Линден Вей, Роман Старченко, Найджел Доус и Мэттью Фрэттин.

Следующий матч «Барыс» проведет 6 октября на выезде против ХК «Сочи».