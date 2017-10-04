«Сибирь» продлила серию поражений «Сочи» в чемпионате КХЛ до пяти игр
МОСКВА, 4 окт —
Р-Спорт. Хоккеисты новосибирской «Сибири» в овертайме обыграли «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в среду в Сочи, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Бергстрём (33-я и 63-я минуты), по шайбе забросили Иван Верещагин (21) и Вячеслав Основин (22). У сочинцев отличились Эрик О’Делл (3, 31) и Сергей Шмелёв (56).
В следующем матче 6 октября «Сочи», потерпевший пятое поражение подряд, примет астанинский «Барыс», а «Сибирь» в этот же день на выезде сыграет с
|4.10.2017 19:30
|Зрители 2848
|Регулярный чемпионат
|Ледовая арена "Шайба"
Главные тренеры
|Сергей Зубов
|Павел Зубов
Вратари
|Константин Барулин
|Александр Салак
|1-й период
|02:25
|Эрик О`Делл (П. Падакин, Н. Щитов)
|Андрей Сигарев
|07:21
|Сергей Коньков
|13:21
|17:33
|2-й период
|20:13
|Вадим Хомицкий
|20:19
|Юрий Александров
|Иван Верещагин (П. Закриссон, А. Бергстрем)
|20:35
|Вячеслав Основин (С. Санников, И. Левицкий)
|21:16
|Владислав Наумов
|23:53
|Владислав Наумов
|26:18
|30:19
|Эрик О`Делл (П. Падакин, 2528)
|32:36
|Александр Бергстрем (И. Верещагин)
|32:51
|33:45
|3-й период
|Николай Демидов
|41:18
|Денис Горбунов
|44:59
|55:18
|Сергей Шмелев (А. Цветков, Е. Лапенков)
|Овертайм
|Александр Бергстрем (А.А. Шаров, А. Полашек)
|62:41
Статистика
|8
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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