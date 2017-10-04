Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31223075/
4 октября 2017, 22:53 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Сибирь» продлила серию поражений «Сочи» в чемпионате КХЛ до пяти игр

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт. Хоккеисты новосибирской «Сибири» в овертайме обыграли «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты новосибирской Сибири в овертайме обыграли Сочи в выездном матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в среду в Сочи, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Бергстрём (33-я и 63-я минуты), по шайбе забросили Иван Верещагин (21) и Вячеслав Основин (22). У сочинцев отличились Эрик О’Делл (3, 31) и Сергей Шмелёв (56).

В следующем матче 6 октября «Сочи», потерпевший пятое поражение подряд, примет астанинский «Барыс», а «Сибирь» в этот же день на выезде сыграет с санкт-петербургским СКА.

4.10.2017 19:30 Зрители 2848 Регулярный чемпионат Ледовая арена "Шайба"
Сочи 3:4 ОТ Сибирь
(1:0, 1:3, 1:0)
Главные тренеры
Сергей Зубов Павел Зубов
Вратари
Константин Барулин Александр Салак
1-й период
02:25 Эрик О`Делл (П. Падакин, Н. Щитов)
Андрей Сигарев 07:21
Сергей Коньков 13:21
17:33
2-й период
20:13 Вадим Хомицкий
20:19 Юрий Александров
Иван Верещагин (П. Закриссон, А. Бергстрем) 20:35
Вячеслав Основин (С. Санников, И. Левицкий) 21:16
Владислав Наумов 23:53
Владислав Наумов 26:18
30:19 Эрик О`Делл (П. Падакин, 2528)
32:36
Александр Бергстрем (И. Верещагин) 32:51
33:45
3-й период
Николай Демидов 41:18
Денис Горбунов 44:59
55:18 Сергей Шмелев (А. Цветков, Е. Лапенков)
Овертайм
Александр Бергстрем (А.А. Шаров, А. Полашек) 62:41
Статистика
8 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
Новости Матчи Состав Статистика
Сочи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
3 октября

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото