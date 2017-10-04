«Сибирь» продлила серию поражений «Сочи» в чемпионате КХЛ до пяти игр

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Встреча, состоявшаяся в среду в Сочи, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Бергстрём (33-я и 63-я минуты), по шайбе забросили Иван Верещагин (21) и Вячеслав Основин (22). У сочинцев отличились Эрик О’Делл (3, 31) и Сергей Шмелёв (56).