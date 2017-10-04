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4 октября 2017, 23:00 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо» обыграли по буллитам «Барыс» и одержали вторую победу подряд на домашней площадке

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли по буллитам «Барыс» со 3:2 счетом (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) и одержали вторую победу подряд на домашней площадке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее интересным получился первый период прошедшего поединка. Обе команды постарались активно действовать в нападении. Опасных моментов у ворот было создано достаточно. Первыми забросили <span class=error>динамовцы</span>. Увеличить
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После успеха двум днями ранее в поединке с московским «Динамо» (5:1) минчане также уверенно провели встречу с командой из Казахстана, взяв реванш за поражение (1:4) 21 сентября в Астане.

Наиболее интересным получился первый период прошедшего поединка. Обе команды постарались активно действовать в нападении. Опасных моментов у ворот было создано достаточно. Первыми забросили динамовцы. Точным броском отметился Илья Шинкевич, но арбитры матча, после видеопросмотра эпизода определили положение вне игры у «зубров». Вскоре голевую комбинацию разыграли гости. Талгат Жайлауов на 13-й минуте нанес точный бросок со средней дистанцию в правую от Юнаса Энрота «девятку» ворот. Хозяева площадки смогли отыграться под занавес периода. Щелчок от синей линии Илья Шинкевича голикпер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил, но вовремя на добивании шайбы на пятачке сыграл Александр Китаров — 1:1.

Второй период игры минчанам пришлось начинать в численном меньшинстве. Этот непростой отрезок подопечные Горди Дуайера провели уверенно. «Зубры» несколько раз действовали в большинстве, но увеличить преимущество в счете им никак не удавалось. Успешной стала комбинация на 38-й минуте игры. Автором второй шайбы в ворота «Барыса» стал Куинтон Хауден, который с острого угла отправил шайбу под щитками голкипера соперников — 2:1.

Астанинцы сумели сравнять счет менее чем за минуту до завершения основного времени игры. В этот момент «Барыс» действовал в большинстве, и на пятачке динамовцев вовремя сыграл на добивании один из лидеров атаки гостей Найджел Доус — 2:2. В овертайме голов не оказалось, а в серии буллитов успешнее были хозяева площадки.

После 18 матчей в десятом чемпионате КХЛ минчане набрали 22 очка и занимаю девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую игру подопечные Горди Дуайера проведут 6 октября на выезде с московским «Динамо».

4.10.2017 19:30 Зрители 11212 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 3:2 Б Барыс
(1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Горди Дуайер Евгений Корешков
Вратари
Юнас Энрот Хенрик Карлссон 58:15 (Х. Карлссон 59:09)
1-й период
Талгат Жайлауов (М. Сан-Пьер, К. Пушкарев) 12:35
Мартен Сан-Пьер 15:20
18:11 Александр Китаров (С. Дрозд, И. Шинкевич)
18:58 Куинтон Хауден
19:17 Илья Шинкевич
2-й период
Павел Акользин 23:46
Талгат Жайлауов 27:46
29:24 Александр Кулаков
31:10
Линден Вей 34:11
37:56 Куинтон Хауден (М-А. Граньяни, А. Матерухин)
39:49 Сергей Дрозд
3-й период
Александр Липин 51:57
57:13 Александр Павлович
59:09 Александр Павлович
Найджел Доус (Т. Жайлауов, Р. Савченко) 59:09
Овертайм
Константин Пушкарев 61:43
64:41
Серия буллитов - победный бросок
Анд. Степанов
Статистика
22 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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