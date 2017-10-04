Квартальнов затянул гайки! С новым тренером «Локомотив» сразу победил «всухую»

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Дмитрий Квартальнов вернулся в КХЛ! И один этот факт делает встречу «Локомотива» с «Динамо» главным поединком дня. Конечно, спрос с нового главного тренера ярославцев в этом поединке небольшой. Уж слишком скоропостижной оказалась рокировка!

Ведь еще вчера вечером «Локомотив» возглавлял штаб Алексея Кудашова и до битвы с «Динамо» оставалось меньше суток. Но к полуночи и сам Кудашов, и все его помощники были отправлены в отставку.

ОПАСЕНИЯ ВОРОБЬЕВА

А с утра наставником ярославской команды был официально объявлен Квартальнов. Вот так, ни одной тренировки перед матчем, и сразу в бой с «Динамо». Пока только с одним помощником — Игорем Горбенко, который три года работал вместе с Квартальновым в ЦСКА. Также в штабе «Локомотива» пока продолжают работать тренер вратарей Сергей Наумов, и тренер по физподготовке Ларс-Йоран Альквист.

Скажем прямо, нынешняя позиция у Квартальнова весьма привлекательная. «Локомотив» сейчас в турнирной яме, пять поражений кряду. Но понятно, что застрять там надолго железнодорожники не могли при любом наставнике.

Дмитрий Вячеславович неплохо отдохнул после трех тяжелейших сезонов в ЦСКА. С 23 марта, когда он покинул московский клуб аккурат после поражения от «Локомотива» минуло полгода. Поди соскучился по работе! При этом он всегда может сослаться на то, что не готовил команду к чемпионату. И, следовательно, не несет полной ответственности за ее игру.

Хотя для ярославцев он как раз вполне подходящий кандидат. Как мотиватор, Квартальнов все же, пожалуй, превосходит Кудашова. Плюс он любит воспитывать молодежь, которая в этом сезоне у «Локомотива» явно размякла. Ну и потом «хоккей по Квартальному» — это не высшая математика и не высокое искусство. А простой жесткий и даже несколько унылый расчет, помноженный на огромный объем работы.

Не случайно, главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев с опаской отметил еще перед матчем, что «ярославцы с новым тренером побегут и будут рвать».

ПОЧИН КАРТАЕВА

Наставник «Динамо» не ошибся. Правда, гости так рьяно взялись за борьбу, что уже на второй минуте поединка остались на льду втроем. Причем, достаточно надолго — на 52 секунды. И тут магия Квартальнова сработала впервые в этом матче. Ярославцы выстояли в меньшинстве без особых проблем, два ударных звена москвичей пробить их оборону не смогли.

А затем счет в этом поединке, как и в матче против СКА, открыл Картаев. Гол, кстати, получился шикарный. С очень изящной пасом-скидочкой Аверина и великолепным завершающим броском.

Квартальнов в это время уже полностью освоился в новой команде. В любой паузе игроки собирались вокруг тренера, а он вулканом крепких выражений, яростных гримас и резких жестов взрывался над планшеткой. И даже с противоположной стороны арены выглядел устрашающе.

«Локомотив» продолжал удаляться, но его оборона так ни разу и не дрогнула. А вот в концовке второго периода, когда на лед в очередной раз вышли первые пятерки, создалось впечатление, что хозяева оказались в меньшинстве. Потому что при игре «5 на 5», Стаффан Кронвалль чересчур уж легко зашел в зону продвинулся вперед и без помех бросил в дальний угол, когда обзор голкиперу москвичей Ивану Бочарову перекрыли другие игроки.

Кстати, молодой голкипер защищает ворота «Динамо» уже во втором матче кряду. Оставляя опытного Александра Еременко в запасе.

2:0. Весьма убедительный дебют Квартальнова в «Локомотиве». Гайки в обороне железнодорожников он затянул быстро…