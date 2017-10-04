Квартальнов затянул гайки! С новым тренером «Локомотив» сразу победил «всухую»
Приняв руководство «Локомотивом» Дмитрий Квартальнов мгновенно выдернул ярославцев из психологической ямы, обыграв в Москве «Динамо» — 2:0.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Дмитрий Квартальнов вернулся в КХЛ! И один этот факт делает встречу «Локомотива» с «Динамо» главным поединком дня. Конечно, спрос с нового главного тренера ярославцев в этом поединке небольшой. Уж слишком скоропостижной оказалась рокировка!
Ведь еще вчера вечером «Локомотив» возглавлял штаб Алексея Кудашова и до битвы с «Динамо» оставалось меньше суток. Но к полуночи и сам Кудашов, и все его помощники были отправлены в отставку.
ОПАСЕНИЯ ВОРОБЬЕВА
А с утра наставником ярославской команды был официально объявлен Квартальнов. Вот так, ни одной тренировки перед матчем, и сразу в бой с «Динамо». Пока только с одним помощником — Игорем Горбенко, который три года работал вместе с Квартальновым в ЦСКА. Также в штабе «Локомотива» пока продолжают работать тренер вратарей Сергей Наумов, и тренер по физподготовке
Скажем прямо, нынешняя позиция у Квартальнова весьма привлекательная. «Локомотив» сейчас в турнирной яме, пять поражений кряду. Но понятно, что застрять там надолго железнодорожники не могли при любом наставнике.
Дмитрий Вячеславович неплохо отдохнул после трех тяжелейших сезонов в ЦСКА. С 23 марта, когда он покинул московский клуб аккурат после поражения от «Локомотива» минуло полгода. Поди соскучился по работе! При этом он всегда может сослаться на то, что не готовил команду к чемпионату. И, следовательно, не несет полной ответственности за ее игру.
Хотя для ярославцев он как раз вполне подходящий кандидат. Как мотиватор, Квартальнов все же, пожалуй, превосходит Кудашова. Плюс он любит воспитывать молодежь, которая в этом сезоне у «Локомотива» явно размякла. Ну и потом «хоккей по Квартальному» — это не высшая математика и не высокое искусство. А простой жесткий и даже несколько унылый расчет, помноженный на огромный объем работы.
Не случайно, главный тренер
ПОЧИН КАРТАЕВА
Наставник «Динамо» не ошибся. Правда, гости так рьяно взялись за борьбу, что уже на второй минуте поединка остались на льду втроем. Причем, достаточно надолго — на 52 секунды. И тут магия Квартальнова сработала впервые в этом матче. Ярославцы выстояли в меньшинстве без особых проблем, два ударных звена москвичей пробить их оборону не смогли.
А затем счет в этом поединке, как и в матче против СКА, открыл Картаев. Гол, кстати, получился шикарный. С очень изящной
Квартальнов в это время уже полностью освоился в новой команде. В любой паузе игроки собирались вокруг тренера, а он вулканом крепких выражений, яростных гримас и резких жестов взрывался над планшеткой. И даже с противоположной стороны арены выглядел устрашающе.
«Локомотив» продолжал удаляться, но его оборона так ни разу и не дрогнула. А вот в концовке второго периода, когда на лед в очередной раз вышли первые пятерки, создалось впечатление, что хозяева оказались в меньшинстве. Потому что при игре «5 на 5», Стаффан Кронвалль чересчур уж легко зашел в зону продвинулся вперед и без помех бросил в дальний угол, когда обзор голкиперу москвичей Ивану Бочарову перекрыли другие игроки.
Кстати, молодой голкипер защищает ворота «Динамо» уже во втором матче кряду. Оставляя опытного Александра Еременко в запасе.
2:0. Весьма убедительный дебют Квартальнова в «Локомотиве». Гайки в обороне железнодорожников он затянул быстро…
|4.10.2017 19:30
|Зрители 5838
|Регулярный чемпионат
|ВТБ Ледовый дворец
|Владимир Воробьев
|Дмитрий Квартальнов
|Иван Бочаров 59:13
|Александр Судницин
|1-й период
|Брэндон Козун
|00:32
|Александр Кадейкин
|01:40
|09:21
|Дмитрий Вишневский
|Владислав Картаев (Е. Аверин, Д. Апальков)
|13:05
|Никита Черепанов
|16:11
|2-й период
|Даниил Апальков
|21:24
|28:56
|Денис Алексеев
|32:44
|Стаффан Кронвалль (Я. Накладал, П. Контиола)
|37:35
|3-й период
|45:15
|Евгений Артюхин
|Якуб Накладал
|45:15
|54:33
|Евгений Артюхин
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter