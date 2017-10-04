«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в первом матче под руководством Квартальнова

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Заброшенными шайбами отметились Владислав Картаев (14-я минута) и Стаффан Кронвалль (38). «Локомотив» прервал серию из пяти поражений, «Динамо» проиграло в третьем матче кряду.
Эта встреча стала для железнодорожников первой под руководством нового главного тренера Дмитрия Квартальнова, о назначении которого было объявлено ранее в среду. Во вторник «Локомотив» расторг контракт с предыдущим наставником команды Алексеем Кудашовым.
В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает пятое место, набрав в 18 матчах 29 очков, «Динамо» с 31 очком после 19 игр идет вторым.
В следующем матче «Локомотив» 9 октября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Динамо» 6 октября примет одноименный клуб из Минска.
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов заключил контракт с хоккейным клубом до конца текущего сезона. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер ярославской команды Юрий Лукин.