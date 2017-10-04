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4 октября 2017, 22:20 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в первом матче под руководством Квартальнова

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Заброшенными шайбами отметились Владислав Картаев (14-я минута) и Стаффан Кронвалль (38). «Локомотив» прервал серию из пяти поражений, «Динамо» проиграло в третьем матче кряду.

Эта встреча стала для железнодорожников первой под руководством нового главного тренера Дмитрия Квартальнова, о назначении которого было объявлено ранее в среду. Во вторник «Локомотив» расторг контракт с предыдущим наставником команды Алексеем Кудашовым.

В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает пятое место, набрав в 18 матчах 29 очков, «Динамо» с 31 очком после 19 игр идет вторым.

В следующем матче «Локомотив» 9 октября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Динамо» 6 октября примет одноименный клуб из Минска.

4.10.2017 19:30 Зрители 5838 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
ХК Динамо 0:2 Локомотив
(0:1, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
Владимир Воробьев Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Бочаров 59:12 Александр Судницин
1-й период
Брэндон Козун 00:32
Александр Кадейкин 01:40
09:21 Дмитрий Вишневский
Владислав Картаев (Е. Аверин, Д. Апальков) 13:05
Никита Черепанов 16:11
2-й период
Даниил Апальков 21:24
28:56
Денис Алексеев 32:44
Стаффан Кронвалль (Я. Накладал, П. Контиола) 37:35
3-й период
45:15 Евгений Артюхин
Якуб Накладал 45:15
54:33 Евгений Артюхин
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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