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4 октября 2017, 21:36 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Ак Барса» одержали победу над «Югрой» в матче чемпионата КХЛ

КАЗАНЬ, 4 окт — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у «Югры» из Ханты-Мансийска в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты казанского Ак Барса выиграли у <span class=error>Югры</span> из <nobr>Ханты-Мансийска</nobr> в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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«Ак Барс» победил в Казани со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Голы у хозяев забили Джастин Азеведо (4-я минута), Станислав Галиев (37) и Василий Токранов (50). На 47-й минуте в составе «Югры» отличился Евгений Скачков. Казанцы набрали 37 очков и продолжают лидировать в Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 9 октября против «Торпедо» в Нижнем Новгороде, а «Югра» встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 6 октября.

4.10.2017 19:00 Зрители 6057 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 3:1 Югра
(1:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Анатолий Емелин
Вратари
Эмиль Гарипов Илья Проскуряков 58:55
1-й период
03:04 Джастин Азеведо (И. Секач, А. Ландер)
Антон Курьянов 13:36
2-й период
28:03 Роман Абросимов
28:03 Роман Абросимов
33:11 Михаил Сидоров
Дмитрий I Макаров 36:06
36:55 Станислав Галиев (В. Ткачев, Р. Клинкхаммер)
3-й период
Евгений Скачков (О. Витасек, М. Штайнох) 46:16
49:23 Василий Токранов (И. Секач)
50:56 Федор Малыхин
Ондржей Витасек 50:56
54:21 Дмитрий Архипов
54:21 Дмитрий Архипов
Статистика
30 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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