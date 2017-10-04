Хоккеисты «Ак Барса» одержали победу над «Югрой» в матче чемпионата КХЛ

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«Ак Барс» победил в Казани со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Голы у хозяев забили Джастин Азеведо (4-я минута), Станислав Галиев (37) и Василий Токранов (50). На 47-й минуте в составе «Югры» отличился Евгений Скачков. Казанцы набрали 37 очков и продолжают лидировать в Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 9 октября против «Торпедо» в Нижнем Новгороде, а «Югра» встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 6 октября.