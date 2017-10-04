Хоккеисты «Ак Барса» одержали победу над «Югрой» в матче чемпионата КХЛ
КАЗАНЬ, 4 окт —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у «Югры» из Ханты-Мансийска в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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«Ак Барс» победил в Казани со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Голы у хозяев забили Джастин Азеведо (4-я минута), Станислав Галиев (37) и Василий Токранов (50). На 47-й минуте в составе «Югры» отличился Евгений Скачков. Казанцы набрали 37 очков и продолжают лидировать в Восточной конференции КХЛ.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 9 октября против «Торпедо» в Нижнем Новгороде, а «Югра» встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 6 октября.
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Анатолий Емелин
Вратари
|Эмиль Гарипов
|Илья Проскуряков 58:55
|1-й период
|03:04
|Джастин Азеведо (И. Секач, А. Ландер)
|Антон Курьянов
|13:36
|2-й период
|28:03
|Роман Абросимов
|28:03
|Роман Абросимов
|33:11
|Михаил Сидоров
|Дмитрий I Макаров
|36:06
|36:55
|Станислав Галиев (В. Ткачев, Р. Клинкхаммер)
|3-й период
|Евгений Скачков (О. Витасек, М. Штайнох)
|46:16
|49:23
|Василий Токранов (И. Секач)
|50:56
|Федор Малыхин
|Ондржей Витасек
|50:56
|54:21
|Дмитрий Архипов
|54:21
|Дмитрий Архипов
Статистика
|30
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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