Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА?

До нового рекорда КХЛ по количеству побед подряд СКА осталось сделать всего один шаг. Проблем с тем, чтобы войти в историю, у армейцев возникнуть не должно. Кроме игроков «Сибири», которым предстоит в пятницу выйти на лед в Санкт-Петербурге, да и то, вероятно, не всех, в победе петербуржцев никто не сомневается.

Изучение дальнейшего календаря армейцев с целью найти соперника, хотя бы в теории способного их остановить, занятие почти бессмысленное. Пару дат, тем не менее, стоит выделить. В гости к СКА 15 октября приедет «Ак Барс», а 23-го тормознуть петербуржцев у себя дома обязательно попытается ЦСКА. Но если команда Олега Знарка отнесется к этим матчам столь ответственно, как к игре в Уфе, то остановить ее поможет только чудо. Тогда можно будет задуматься и о более глобальной задаче — покорении отечественного достижения всех времен. Оно принадлежит ЦСКА и датируется сезоном 1983/84. Тогда команда под руководством Виктора Тихонова одержала 39 побед подряд со старта чемпионата. В те годы конкуренция была куда слабее, чем сейчас, когда СКА проходится по соперникам как танк по бумажным укреплениям.

Еще днем казалось, что кому, как ни «Салавату», обладающему классным по меркам КХЛ составом, великолепным финским тренером Эрккой Вестерлундом и поддержкой трибун, бросать вызов петербуржцам. В реальности амбиции хозяев растаяли быстрее дыма на ветру. Увиденное стало откровением даже на фоне предыдущих достижений действующего обладателя Кубка Гагарина. «Салават» были уничтожен как в игровом плане, так и в моральном. Атаки на полный разрыв обороны, передачи на свободное место под бросок и закономерные 3:0 к первому перерыву. Гости на льду доминировали так, словно для них речь шла о товарищеской встрече с безнадежным аутсайдером.

Расправлялись с совершенно потерявшимся соперником игроки СКА местами изощренно. Илья Ковальчук порадовал не только шикарными голами, которых в итоге набралось на полновесный хет-трик. Его веселую пародию на лидера соперника Линуса Умарка оценили бы самым высшим баллом все легенды больших и малых театров. Россиянин в первом периоде сфолил на шведе, но прежде чем отправиться на скамейку штрафников, спародировал того с непередаваемым артистизмом. В этой пантомиме был намек на склонность Умарка изображать вселенские страдания при малейшем касании со стороны соперника и выпрашивать удаления. Подобное поведение на грани издевательства по отношению к легионеру, который сам обожает при случае выдавать подобные штуки, выглядело уместным.

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СКА был невероятно хорош, чтобы его можно было обыграть. Это не отменяет того обстоятельства, что соперник выглядел совсем плохо. «Салават» находится далеко не в идеальной форме, очки даются команде с немалым трудом, игра в последнее время не выглядит сбалансированной, вратари действуют «так себе». Но если полностью проваливать такой матч, то зачем вообще выходить на лед?

«Салават», имевший самый легкий в КХЛ график игр в первые полтора месяца, в настоящий момент балансируют на грани кубковой восьмерки. Ставка на финский тренерский штаб по состоянию на сегодня выглядит как провал. Внутри команды обстановка далека от идеальной. Можно, конечно, и ошибаться с оценками. Только возникает резонный вопрос о том, почему у уфимцев до сих пор возникают огромные проблемы даже в играх с командами, находящимися за пределами второго десятка.

В матче со СКА в порядке очередности должен был играть вратарь Андрей Кареев. В последний момент он несколько подозрительно и весьма своевременно для себя подхватил какую-то хворь. Пропустил встречу и капитан команды Денис Куляш. После таких новостей в голову приходят не самые веселые мысли.