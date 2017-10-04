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4 октября 2017, 19:49 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА повторил рекорд по числу побед подряд в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Херсли (9-я минута), Илья Ковальчук (12, 30, 55), Александр Барабанов (14) и Никита Гусев (27). У проигравших отличился Теему Хартикайнен (45).

СКА одержал 18-ю победу подряд в КХЛ, что является повторением рекорда, который установил омский «Авангард» в сезоне-2010/11.

В турнирной таблице Западной конференции СКА лидирует, набрав в 18 матчах 51 очко. «Салават Юлаев» в Восточной конференции идет седьмым (27 очков после 17 игр).

В следующем матче СКА примет «Сибирь», «Салават Юлаев» также дома сыграет с «Авангардом». Обе встречи пройдут 6 октября.

4.10.2017 17:00 Зрители 8068 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 1:6 СКА
(0:3, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Олег Знарок
Вратари
Бен Скривенс 26:48 (И. Федотов 26:48) Игорь Шестеркин
1-й период
Илья Ковальчук 03:36
06:56 Денис Кокарев
Патрик Херсли (Я. Коскиранта, С. Широков) 08:46
10:32 Артем Федоров
Илья Ковальчук (П. Дацюк, Н. Гусев) 11:27
Александр Барабанов (Н. Прохоркин, Н. Гусев) 13:17
Илья Ковальчук 13:52
2-й период
Егор Рыков 23:27
Никита Гусев (Н. Прохоркин, Е. Рыков) 26:48
27:27 Линус Умарк
Илья Ковальчук (И. Шестеркин) 29:10
33:46
39:17
3-й период
44:19 Теему Хартикайнен (Й. Кемппайнен)
Максим Чудинов 49:16
Максим Чудинов 49:16
54:28 Григорий Панин
54:28 Григорий Панин
Илья Ковальчук (П. Дацюк) 54:32
Статистика
35 Штрафное время 31
4 Игра в большинстве 7
0 Голы в большинстве 4
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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