СКА повторил рекорд по числу побед подряд в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Херсли (9-я минута), Илья Ковальчук (12, 30, 55), Александр Барабанов (14) и Никита Гусев (27). У проигравших отличился Теему Хартикайнен (45).
СКА одержал 18-ю победу подряд в КХЛ, что является повторением рекорда, который установил омский «Авангард» в сезоне-2010/11.
В турнирной таблице Западной конференции СКА лидирует, набрав в 18 матчах 51 очко. «Салават Юлаев» в Восточной конференции идет седьмым (27 очков после 17 игр).
В следующем матче СКА примет «Сибирь», «Салават Юлаев» также дома сыграет с «Авангардом». Обе встречи пройдут 6 октября.
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4.10.2017 17:00
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Зрители 8068
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Регулярный чемпионат
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"Уфа Арена"
Главные тренеры
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Эркка Вестерлунд
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Олег Знарок
Вратари
|Бен Скривенс 26:48 (И. Федотов 26:48)
|Игорь Шестеркин
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1-й период
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|Илья Ковальчук
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|03:36
|06:56
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|Денис Кокарев
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|Патрик Херсли (Я. Коскиранта, С. Широков)
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|08:46
|10:32
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|Артем Федоров
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|Илья Ковальчук (П. Дацюк, Н. Гусев)
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|11:27
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|Александр Барабанов (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
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|13:17
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|Илья Ковальчук
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|13:52
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2-й период
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|Егор Рыков
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|23:27
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|Никита Гусев (Н. Прохоркин, Е. Рыков)
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|26:48
|27:27
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|Линус Умарк
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|Илья Ковальчук (И. Шестеркин)
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|29:10
|33:46
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|39:17
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3-й период
|44:19
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|Теему Хартикайнен (Й. Кемппайнен)
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|Максим Чудинов
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|49:16
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|Максим Чудинов
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|49:16
|54:28
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|Григорий Панин
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|54:28
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|Григорий Панин
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|Илья Ковальчук (П. Дацюк)
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|54:32
Статистика
|35
|Штрафное время
|31
|4
|Игра в большинстве
|7
|0
|Голы в большинстве
|4
Судьи
|Главный судья
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Константин Оленин
(Москва, Россия)
|Главный судья
|
Сергей Беляев
(Воскресенск, Россия)
Обозначения
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- Удаление на 2 минуты
-
- Удаление на 4 минуты
-
- Удаление на 5 минут
-
- Удаление на 10 минут
-
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
-
- Гол
-
- Гол в большинстве
-
- Гол в меньшинстве
-
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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