«Локомотив» заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду «Локомотив» объявил о подписании соглашения с 51-летним специалистом, который сменил на этом посту Алексея Кудашова.

«Контракт с Квартальновым заключен до конца этого сезона, — сказал Лукин. — Что касается продления соглашения, то я это не комментирую».

Ранее Квартальнов возглавлял ЦСКА, который стал чемпионом России (2015) и выходил в финал Кубка Гагарина в 2016 году.

В качестве главного тренера ярославцев Квартальнов дебютирует в матче Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо», который пройдет 4 октября в Москве (начало — в 19:30 мск).