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4 октября 2017, 19:38 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов заключил контракт с хоккейным клубом до конца текущего сезона. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер ярославской команды Юрий Лукин.

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В среду «Локомотив» объявил о подписании соглашения с 51-летним специалистом, который сменил на этом посту Алексея Кудашова.

«Контракт с Квартальновым заключен до конца этого сезона, — сказал Лукин. — Что касается продления соглашения, то я это не комментирую».

Ранее Квартальнов возглавлял ЦСКА, который стал чемпионом России (2015) и выходил в финал Кубка Гагарина в 2016 году.

В качестве главного тренера ярославцев Квартальнов дебютирует в матче Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо», который пройдет 4 октября в Москве (начало — в 19:30 мск).

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