«Локомотив» заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов заключил контракт с хоккейным клубом до конца текущего сезона. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер ярославской команды Юрий Лукин.
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В среду «Локомотив» объявил о подписании соглашения с 51-летним специалистом, который сменил на этом посту Алексея Кудашова.
«Контракт с Квартальновым заключен до конца этого сезона, — сказал Лукин. — Что касается продления соглашения, то я это не комментирую».
Ранее Квартальнов возглавлял ЦСКА, который стал чемпионом России (2015) и выходил в финал Кубка Гагарина в 2016 году.
В качестве главного тренера ярославцев Квартальнов дебютирует в матче Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо», который пройдет 4 октября в Москве (начало — в 19:30 мск).
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