Волжане активно начали матч с самым неудобным для себя соперником (во всех трех очных встречах с «Ладой» побеждал «Куньлунь РС»). Во второй половине стартового периода тольяттинцы получили численное преимущество в двух игроков почти на 2 минуты. И этим шансом смогли воспользоваться: Чарлз Геноуэй рукой остановил шайбу, которую хозяева пытались выбросить из зоны, и от души приложился к ней — 0:1.

При этом гости остались в большинстве, но вместо того, чтобы развить успех, умудрились пропустить гол — за три минуты до окончания стартового периода Кори Кейн убежал к воротам Антона Красоткина и сравнял счет — 1:1.

Второй период остался за хозяевами как по игре, так и по счету: Зак Юэйнь в его середине вывел вперед «Куньлунь РС» — 2:1.

В третьей двадцатиминутке тольяттинцы пытались уйти от поражения. За полторы минуты до окончания матча Артис Аболс заменил Красоткина шестым полевым игроком, но счет не изменился — «Куньлунь РС» одержал победу с минимальным счетом — 2:1, сообщает официальный сайт клуба.