Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31220830/
4 октября 2017, 18:29 | Хоккей: КХЛ | AmurMedia.ru

Хабаровский «Амур» одержал первую победу на домашнем льду с начала сезона

«Тигры» в овертайме взяли верх над «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Тигры в овертайме взяли верх над Автомобилистом из Екатеринбурга. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AmurMedia

Хабаровск, 5 октября, AmurMedia.

Хабаровский клуб «Амур» празднует первую в этом сезоне победу на домашнем льду. Под куполом «Платинум Арены» хоккеисты обыграли «Автомобилист» из Екатеринбурга. Для «тигров» эта победа важна вдвойне — первый успех на глазах у своих болельщиков и реванш после разгромного поражения на выезде. Информагентство уже писало, что в сентябре хабаровчане проиграли екатеринбуржцам со счетом 1:8. Теперь «Амур» отомстил соперникам в овертайме.

В первом периоде хабаровчане приложили много усилий, чтобы стряхнуть навязанный гостями темп игры и перейти в атаку. Счет в этом матче открыл «Автомобилист»: нападающий Александр Кучерявенко записал в личный список достижений дубль. Однако «Амур» дважды сравнял количество голов, удачно реализовал большинство и дотянул до овертайма. В дополнительное время хабаровская дружина успешно реализовала атаку: решающий бросок нанес защитник Михал Йордан. Со счетом 3:2 «тигры» одержали верх и заработали два очка в копилку. Борьба за шайбу, столкновения и атаки в противостоянии с «Автомобилистом» — в объективе корр. ИА AmurMedia.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Все новости

Бизнес в Хабаровске развивается с нами — Агентство содействия инвесторам и разработчикам

Гороскоп на 4 октября: Лев разочарован, Стрелец самовыражается, а Рыбы немного агрессивны

Пока вы спали: чистка РКН, фильм про Соника, депутатский баттл и грабители-неудачники