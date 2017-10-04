Хабаровский «Амур» одержал первую победу на домашнем льду с начала сезона

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Хабаровск, 5 октября, AmurMedia.

Хабаровский клуб «Амур» празднует первую в этом сезоне победу на домашнем льду. Под куполом «Платинум Арены» хоккеисты обыграли «Автомобилист» из Екатеринбурга. Для «тигров» эта победа важна вдвойне — первый успех на глазах у своих болельщиков и реванш после разгромного поражения на выезде. Информагентство уже писало, что в сентябре хабаровчане проиграли екатеринбуржцам со счетом 1:8. Теперь «Амур» отомстил соперникам в овертайме.

В первом периоде хабаровчане приложили много усилий, чтобы стряхнуть навязанный гостями темп игры и перейти в атаку. Счет в этом матче открыл «Автомобилист»: нападающий Александр Кучерявенко записал в личный список достижений дубль. Однако «Амур» дважды сравнял количество голов, удачно реализовал большинство и дотянул до овертайма. В дополнительное время хабаровская дружина успешно реализовала атаку: решающий бросок нанес защитник Михал Йордан. Со счетом 3:2 «тигры» одержали верх и заработали два очка в копилку. Борьба за шайбу, столкновения и атаки в противостоянии с «Автомобилистом» — в объективе корр. ИА AmurMedia.