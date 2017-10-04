Кто подвел Кудашова в «Локомотиве»?

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— После неудачной серии матчей и спада были мысли о том, что все может закончиться отставкой?

— На самом деле никакого спада нет, и не было. Имели место небольшие просчеты. Однако начало октября у нас всегда получается таким из-за особенностей подготовки, она идет в очень интенсивном режиме. Именно в этот период я делаю определенные изменения в тактическом рисунке. Так что проблемы были неизбежны. Но все находилось под нашим контролем, и со дня на день команда уже выйдет из этого пике. Ситуация рабочая, подавленного настроения внутри коллектива нет. «Локомотив» готов к победной серии.

А насчет неожиданности, то я скажу так: мы все живем в хоккейном мире, поэтому всегда готовы ко всему. Тем более что в Ярославле такой клуб, где любое поражение расценивается как большое событие. Наверное, неожиданности в решении не было.

— Президент Юрий Яковлев вам что-то сказал перед оглашением решения?

— Следующий вопрос. Да и какая разница? Это наша внутренняя кухня.

— Уже понимаете, что можно было сделать в работе немного иначе?

— Можно пойти на что-то ради сиюминутного результата. Но потом ты получишь больше проблем. Мы внесли ряд изменений в рабочий процесс, и для того, чтобы они дали результат, должно было пройти определенное время. Я уверен, что уже сегодня в матче с «Динамо» все увидели совсем другую команду.

— Команда, ставящая перед собой большие задачи, каждый год должна немного обновляться, получать свежей крови. В межсезонье «Локомотив» этого не сделал.

— Даже один человек способен поменять команду как в лучшую, так и в худшую стороны. У нас ушло два ведущих защитника и один центральный нападающий (Гавриков, Пашнин и Локтионов. — Прим. «СЭ»). Это далеко не последние люди для «Локомотива». Естественно, что нам понадобилось определенное время на перестройку. Пришлось менять систему игры в обороне, немного передергивать звенья. Все это сказывалось на результатах.

— Молодежная тройка Полунин — Красковский — Коршков в нынешнем сезоне играет безобразно, а местами безответственно. Что происходит с игроками, в прошлом году привлекавшимся в сборную России, и считающимися будущим нашего хоккея?

— Это молодые игроки, которым в таком возрасте еще свойственны перепады. Но вы правильно заметили, что это будущее. Оно никуда не делось. Просто бывают хорошие периоды, когда на кураже все получается. Сейчас ребята попали в ситуацию, когда игра немного не идет. В таких условиях надо перетерпеть, поработать. Это и происходит. Они впервые столкнулись в карьере с такой ситуацией, поэтому и не знают, как из нее надо выходить. Мы им в данном плане помогли, в дальнейшем у них все должно быть хорошо.

— Не было желания отправить Коршкова и Красковского на пару матчей на трибуну?

— Иногда надо доверять людям. Я прекрасно понимаю, что если игра не идет сейчас, то наладится потом. Без терпения в воспитании молодых хоккеистов ничего не получится. Необходимо доверие. Ведь эти ребята в прошлом году хорошо проявили себя только потому, что им дали возможность играть. Вы видите только верхнюю часть, обращая внимание на забитые голы. Но им еще надо работать над другими компонентами — действиями в обороне, игре на результат. Их приходилось всему этому учить.

— Вы им доверяли, а в ответственный момент они вас подвели.

— Если смотреть на сиюминутный результат, то, возможно, и подвели. Но у «Локомотива» всегда была стратегия, нацеленная на развитие молодежи. Можно было ребят и задвинуть в запас, только при этом велик шанс их потерять. Это не выход. Моя задача — не задвинуть кого-то, а вытянуть на прежний уровень. В прошлом сезоне как только не критиковали Аверина и Апалькова, призывали их гнать куда подальше. Но мы дотерпели, и они хорошо себя показали в плей-офф.

— Спад у легионеров связан с теми же самыми причинами — перестройкой в подготовке и тактике?

— Да, все тоже самое, что и с русскими игроками. Иностранцами стали давать даже чуть меньше игрового времени, распределение ролей в команде тоже начало меняться. Обычный рабочий процесс.

— Не грустно, что вас убрали из команды на полпути?

— Я скажу немного громко, но ухожу из '''Локомотива' с высоко поднятой головой. Работали мы честно и на совесть. Команда находится на плаву, и в ближайшее время будет играть лучше. Но раз руководство приняло решение, то что его обсуждать?

— Этот «Локомотив» способен удивить и составить конкуренцию двум фаворитам — СКА и ЦСКА?

— Я больше чем уверен, что «Локомотив» выстрелит. Навык у игроков никуда не делся, они готовы. Единственное — небольшие «волны» в действиях, но для меня это объяснимо.

— После отставки, наверное, будете отдыхать?

— Ни в коем случае. Я нахожусь в хорошем рабочем тонусе, полон сил и желания. Никакой усталости, замкнутости во мне нет.