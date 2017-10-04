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4 октября 2017, 16:53 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«Салават Юлаев» — СКА. Шестеркин в воротах, Войнов в первом звене

Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

Тренерский штаб <span class=error>СКА</span> определился с составом на матч регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> против <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span>. Увеличить
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В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.

Первое звено: Гавриков — Войнов, Ковальчук — Дацюк — Плотников;.

Второе звено: Рыков — Херсли, Широков — Коскиранта — Карпов;.

Третье звено: Зубарев — Зуб, Гусев — Прохоркин — Барабанов;.

Четвертое звено: Чудинов, Калинин — Каблуков — Кетов, Мальцев.

Напомним, матч пройдет 4 октября в Уфе и начнется в 17:00.

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