«Салават Юлаев» — СКА. Шестеркин в воротах, Войнов в первом звене
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.
Первое звено: Гавриков — Войнов, Ковальчук — Дацюк — Плотников;.
Второе звено: Рыков — Херсли, Широков — Коскиранта — Карпов;.
Третье звено: Зубарев — Зуб, Гусев — Прохоркин — Барабанов;.
Четвертое звено: Чудинов, Калинин — Каблуков — Кетов, Мальцев.
Напомним, матч пройдет 4 октября в Уфе и начнется в 17:00.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter