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4 октября 2017, 15:49 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Амура» в овертайме обыграли «Автомобилист» в матче КХЛ

Хоккеисты хабаровского «Амура» в овертайме обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты хабаровского Амура в овертайме обыграли екатеринбургский Автомобилист в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Владислав Ушенин (13-я минута), Алексей Бывальцев (26) и Михал Йордан (63). У гостей обе шайбы на счету Александра Кучерявенко (10, 24).

«Амур» 6 октября примет челябинский «Трактор», а «Автомобилист» 8 октября дома сыграет с финским «Йокеритом».

4.10.2017 12:30 Зрители 5396 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Амур 3:2 ОТ Автомобилист
(1:1, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Владимир Крикунов
Вратари
Юха Метсола Якуб Коварж
1-й период
Александр Кучерявенко (И. Крикунов, Е. Миловзоров) 09:00
Никита Трямкин 10:32
Дмитрий Мегалинский 10:48
12:31 Владислав Ушенин (А. Горшков, Вяч. Ушенин)
2-й период
Александр Кучерявенко (И. Крикунов) 23:04
23:29 Владислав Ушенин
25:36 Алексей Бывальцев (О. Ли)
26:13 Богдан Потехин
3-й период
40:26 Алексей Бывальцев
Станислав Егоршев 54:18
58:33 Богдан Потехин
Дуайт Кинг 59:44
Овертайм
62:47 Михал Йордан (А. Бывальцев, О. Ли)
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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