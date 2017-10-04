Хоккеисты «Амура» в овертайме обыграли «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты хабаровского «Амура» в овертайме обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Владислав Ушенин (13-я минута), Алексей Бывальцев (26) и Михал Йордан (63). У гостей обе шайбы на счету Александра Кучерявенко (10, 24).
«Амур» 6 октября примет челябинский «Трактор», а «Автомобилист» 8 октября дома сыграет с финским «Йокеритом».
|4.10.2017 12:30
|Зрители 5396
|Регулярный чемпионат
|"Платинум Арена"
|Амур
|3:2 ОТ
|Автомобилист
|(1:1, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
|Андрей Мартемьянов
|Владимир Крикунов
Вратари
|Юха Метсола
|Якуб Коварж
|1-й период
|Александр Кучерявенко (И. Крикунов, Е. Миловзоров)
|09:00
|Никита Трямкин
|10:32
|Дмитрий Мегалинский
|10:48
|12:31
|Владислав Ушенин (А. Горшков, Вяч. Ушенин)
|2-й период
|Александр Кучерявенко (И. Крикунов)
|23:04
|23:29
|Владислав Ушенин
|25:36
|Алексей Бывальцев (О. Ли)
|26:13
|Богдан Потехин
|3-й период
|40:26
|Алексей Бывальцев
|Станислав Егоршев
|54:18
|58:33
|Богдан Потехин
|Дуайт Кинг
|59:44
|Овертайм
|62:47
|Михал Йордан (А. Бывальцев, О. Ли)
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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