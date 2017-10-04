Хоккеисты «Амура» в овертайме обыграли «Автомобилист» в матче КХЛ

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Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Владислав Ушенин (13-я минута), Алексей Бывальцев (26) и Михал Йордан (63). У гостей обе шайбы на счету Александра Кучерявенко (10, 24).

«Амур» 6 октября примет челябинский «Трактор», а «Автомобилист» 8 октября дома сыграет с финским «Йокеритом».