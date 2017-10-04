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4 октября 2017, 15:29 | Хоккей: КХЛ | PrimaMedia.ru

ХК «Адмирал» вырвал победу у «Трактора» во Владивостоке

Владимир Ткачев забил победную шайбу в овертайме.

Владимир <span class=error>Ткачев</span> забил победную шайбу в овертайме. Увеличить
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Владивосток, 4 октября, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» на домашнем льду в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2017/2018 в овертайме одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 3:2. Гости в первом периоде сумели уйти в отрыв от приморской команды, забив две шайбы. «Моряки» под конец 2-го периода одну шайбу отыграли, а в конце 3-ей двадцатиминутке сравняли счет. На второй минуте экстратайма нападающий «Адмирала» Владимир Ткачев забил победную шайбу, сообщает ИА PrimaMedia.

У хозяев отличились: Владимир Бутузов (37), Дмитрий Саюстов (57) и Владимир Ткачев (62). У гостей забивали: Рихард Гюнге (3), Алексей Кручинин (12).

Несмотря на победу «Адмирал» остался на 12 месте турнирной таблицы Восточной конференции. В параллельном матче хабаровский «Амур» тоже в овертайме с тем же счетом 3:2 переиграл «Автомобилист» из Екатеринбурга.

1 сентября в матче этих команд в Челябинске была зафиксирована победа «Адмирала» (3:2).
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